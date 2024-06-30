Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Мэру Екатеринбурга презентовали электробус «Генерал», производства ПК «Транспортные системы», который будет проходить обкатку в Екатеринбурге, в том числе бесплатно возить гостей на выставку «Иннопром» в ЭКСПО от станции метро «Ботаническая».Зимой «Генерал» проходил обкатку в Нижнем Тагиле и, по словам директора по развитию колесного транспорта ПК «Транспортные системы» Дениса Фролова (именно он презентовал троллейбус екатеринбуржцам), зарекомендовал себя хорошо — даже во время морозов, при температуре -28 ℃, он смог пройти на аккумуляторных батареях 80 километров.Производитель заявляет, что электробус «Генерал» рассчитан в первую очередь на российские города с троллейбусными системами, поскольку может заряжаться во время движения от контактной сети. Одним из преимуществ электробуса названо то, что за его руль может сесть водитель, имеющий «автобусную» категорию D — нет необходимости обучать персонал для специальных прав на троллейбус.На вопрос корреспондента Вечерних ведомостей о стоимости Денис Фролов ответил уклончиво — заявив, что это зависит от многих параметров, в том числе оснащения троллейбуса разными системами и объёма поставки. Впрочем, в самом ближайшем будущем вопрос о покупке этого электробуса Екатеринбургом не стоит — мэр Алексей Орлов в своём телеграм-канале отмечает, что в данный момент администрация берёт некоторые модели у производителей на обкатку, «чтобы выбрать лучшие машины для города».ПК «Транспортные системы» производит электробусы «Генерал» (а также низкопольные троллейбусы «Адмирал») на арендованной площадке бывшего Завода имени Урицкого в Энгельсе — когда-то этот завод был крупнейшим поставщиком троллейбусов (Зиу-9, Trolza) в Екатеринбург.