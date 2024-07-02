Кондратьев: на Кубани сбили несколько БПЛА, погиб ребенок

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Губернатор Краснодарского края Кондратьев сообщил о нескольких сбитых беспилотниках.По его информации, в Приморско-Ахтарске поврежден трехэтажный многоквартирный дом.Госпитализированы шесть человек, среди них двое детей. «К большому сожалению, в больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налёта беспилотников в Приморско-Ахтарске», - написал глава региона в телеграм-канале.Жильцов дома эвакуировали. Также нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города, идут ремонтно-восстановительные работы, пишет Кондратьев.В Минобороны заявили, что минувшей ночью ПВО уничтожили 14 беспилотников над территорией Краснодарского края. Еще 10 БПЛА были уничтожены и подавлены над территорией Ростовской области, сообщает телеграм-канал ведомства.Врио губернатора Курской области Смирнов заявил об «атаке ракетой» слободы Белой Беловского района. По его словам, повреждено здание музыкальной школы. «Также повреждения получили магазины, расположенные неподалёку. В них выбиты окна и осколками посечены фасады. Никто из жителей не пострадал», - пишет Смирнов в телеграм-канале.Напомним, накануне в селе Московском Ставропольского края «упали два беспилотника», заявил в четверг губернатор региона Владимиров. По его словам, инфраструктура не пострадала.