Прокуратура запросила по шесть лет колонии для Беркович и Петрийчук

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Прокуратура запросила по шесть лет лишения свободы для режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук.Об этом сообщают адвокаты.Напомним, режиссёра и драматурга обвиняют по статье об оправдании терроризма.Ранее Росфинмониторинг внёс Беркович и Петрийчук в перечень экстремистов и террористов.Заседания суда проходят в закрытом режиме.