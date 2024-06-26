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Прокуратура запросила по шесть лет колонии для Беркович и Петрийчук
Фото: Вечерние ведомости
Прокуратура запросила по шесть лет лишения свободы для режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук.
Об этом сообщают адвокаты.
Напомним, режиссёра и драматурга обвиняют по статье об оправдании терроризма.
Ранее Росфинмониторинг внёс Беркович и Петрийчук в перечень экстремистов и террористов.
Заседания суда проходят в закрытом режиме.
Об этом сообщают адвокаты.
Напомним, режиссёра и драматурга обвиняют по статье об оправдании терроризма.
Ранее Росфинмониторинг внёс Беркович и Петрийчук в перечень экстремистов и террористов.
Заседания суда проходят в закрытом режиме.
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