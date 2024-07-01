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Выяснилось, что екатеринбуржцы думают о неразделенной любви и карьере

14.39 Воскресенье, 7 июля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Более половины жителей Екатеринбурга считают, что любовь, которая не находит взаимности, оказывает влияние на карьерный путь. Это следует из результатов опроса, проведенного SuperJob.

По данным исследования, 37% работодателей считают, что влюбленность не влияет на работоспособность сотрудников. Однако каждый четвертый работодатель (25%) полагает, что влюбленность может даже положительно сказаться на трудоспособности, в то время как для 17% она скорее отрицательно сказывается.

Ответы сотрудников также показывают разные точки зрения: 43% считают, что неразделенная любовь скорее препятствует профессиональному развитию, в то время как 10% утверждают обратное. Кроме того, 29% опрошенных полагают, что личные неудачи не влияют на их достижения на работе.

Исследование также выявило, что большинство горожан (55%) верят, что хорошие отношения в личной жизни способствуют профессиональному росту. Однако 8% считают, что такие отношения могут скорее препятствовать карьере. И 21% респондентов утверждают, что взаимная любовь не оказывает влияния на карьерный успех.

Интересно, что мнение о том, что несчастная любовь может стать стимулом для карьерного роста, чаще разделяют женщины, в то время как мужчины чаще уверены в пагубном влиянии безответных чувств на профессиональный успех.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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14:45 Молодые единороссы решили «перекрыть» надпись «Либеротабург» на въезде в Екатеринбург баннером
14:16 Прокуратура начала проверку главреда «Ревдинского рабочего» после жалобы Екатерины Мизулиной
13:44 Новость о гибели в зоне боевых действий православного активиста из Екатеринбурга оказалась фейковой
13:33 Волонтеры промаркируют маршрут до перевала Дятлова
13:07 Ретротрамвай «Достоевский» будет курсировать в центре Екатеринбурга в дни форума ИННОПРОМ-2024
12:19 Екатеринбургский правозащитник Алексей Соколов сообщил в письме, что его били и не говорили за что задержали
11:49 Журналистов не пустили на заседание по делу екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова
11:30 Пожарные добровольцы Свердловской области объявили срочный сбор на адаптированный автомобиль
10:56 Мэру Екатеринбурга презентовали электробус «Генерал»
20:40 В Ельцин Центре наградят авторов лучших пьес о «лихих девяностых»
20:17 В Екатеринбурге усилят работу по очистке водоёмов
19:40 Причиной половины смертей в Екатеринбурге становятся болезни кровеносной системы
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