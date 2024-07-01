Выяснилось, что екатеринбуржцы думают о неразделенной любви и карьере

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Более половины жителей Екатеринбурга считают, что любовь, которая не находит взаимности, оказывает влияние на карьерный путь. Это следует из результатов опроса, проведенного SuperJob.По данным исследования, 37% работодателей считают, что влюбленность не влияет на работоспособность сотрудников. Однако каждый четвертый работодатель (25%) полагает, что влюбленность может даже положительно сказаться на трудоспособности, в то время как для 17% она скорее отрицательно сказывается.Ответы сотрудников также показывают разные точки зрения: 43% считают, что неразделенная любовь скорее препятствует профессиональному развитию, в то время как 10% утверждают обратное. Кроме того, 29% опрошенных полагают, что личные неудачи не влияют на их достижения на работе.Исследование также выявило, что большинство горожан (55%) верят, что хорошие отношения в личной жизни способствуют профессиональному росту. Однако 8% считают, что такие отношения могут скорее препятствовать карьере. И 21% респондентов утверждают, что взаимная любовь не оказывает влияния на карьерный успех.Интересно, что мнение о том, что несчастная любовь может стать стимулом для карьерного роста, чаще разделяют женщины, в то время как мужчины чаще уверены в пагубном влиянии безответных чувств на профессиональный успех.