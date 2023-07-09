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СМИ: в Новосибирске прокуратура проверяет службу приставов после конфликта с клиникой
Фото: Вечерние Ведомости
Прокуратура начала проверку ГУ ФССП по Новосибирской области после конфликта приставов и частной клиники.
Напомним, на прошлой неделе в клинику пришли вооруженные приставы, здание оцепили, вывели пациентов (некоторых вынесли на носилках) и не пустили на работу персонал. В клинике пришлось отменить плановые операции, в том числе для детей, которые приехали из других городов. Некоторые врачи вели прием прямо на улице. Одному из врачей, которого не пустили в клинику, стало плохо, ему вызвали скорую. Охранник клиники заявил об избиении, писали местные СМИ.
В ГУФССП России по Новосибирской области заявили, что на месте проводились «исполнительные действия» из-за неисполнения решения суда. Причиной судебных разбирательств стал имущественный спор между клиникой и собственником помещения.
ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона пишет, что соответствующие обращения от представителей клиники поступили в ведомство, начата проверка службы приставов. Официально в надзорном ведомстве ситуацию пока не комментировали.
Между тем, в самой клинике заявили, что уже написали обращение на имя президента и намерены провести пикет в центре Новосибирска, чтобы привлечь к ситуации внимание общественности, пишет агентство.
Напомним, на прошлой неделе в клинику пришли вооруженные приставы, здание оцепили, вывели пациентов (некоторых вынесли на носилках) и не пустили на работу персонал. В клинике пришлось отменить плановые операции, в том числе для детей, которые приехали из других городов. Некоторые врачи вели прием прямо на улице. Одному из врачей, которого не пустили в клинику, стало плохо, ему вызвали скорую. Охранник клиники заявил об избиении, писали местные СМИ.
В ГУФССП России по Новосибирской области заявили, что на месте проводились «исполнительные действия» из-за неисполнения решения суда. Причиной судебных разбирательств стал имущественный спор между клиникой и собственником помещения.
ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона пишет, что соответствующие обращения от представителей клиники поступили в ведомство, начата проверка службы приставов. Официально в надзорном ведомстве ситуацию пока не комментировали.
Между тем, в самой клинике заявили, что уже написали обращение на имя президента и намерены провести пикет в центре Новосибирска, чтобы привлечь к ситуации внимание общественности, пишет агентство.
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