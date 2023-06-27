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СМИ: в Новосибирске пациентов вынесли из клиники на носилках по требованию приставов
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Новосибирске судебные приставы заставили пациентов частной клиники покинуть стационар. Причиной стал имущественный спор между клиникой и собственником помещения.
Людей выносили из здания на носилках, пишет ТАСС со ссылкой на пиар-менеджера клиники.
«Людей просто выносят на носилках, практически заставляют вставать. Человека просто кладут на землю, ударяя его о дверные косяки, ничего при этом не спрашивая», — сказал представитель медучреждения ТАСС.
Всего в стационаре находятся 10 человек. Здание оцеплено. По информации ТАСС, врач-невролог, работающий в клинике, проводит приём прямо на улице.
В клинике пришлось отменить плановые операции, в том числе для детей, которые приехали из других городов. По информации издания «Новосибирск онлайн», утром в понедельник стало плохо одному из врачей, которого не пустили в клинику. Ему вызвали скорую.
На опубликованном в СМИ видео приставы заходят в палаты к пациентам, спрашивают про самочувствие и объявляют о том, что клиника закрыта. Пациентам предлагают самостоятельно покинуть здание либо (при плохом самочувствии) вызвать скорую помощь.
В ГУФССП России по Новосибирской области сообщили, что на месте проводят «исполнительные действия» из-за неисполнения решения суда.
«В связи с неисполнением в добровольном порядке решения суда в рамках исполнительного производства об освобождении должником нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Восход, 28 сотрудники службы судебных приставов по вышеуказанному адресу 03.07.2023 проводят очередные исполнительные действия», — сообщает ведомство на странице в ВК.
По данным местных СМИ, приставы приходили в клинику еще 29 июня и предупреждали о сложившейся ситуации.
Арбитражный суд рассматривает имущественные разбирательства между частной клиникой и собственником помещения. Иски подали обе стороны.
Людей выносили из здания на носилках, пишет ТАСС со ссылкой на пиар-менеджера клиники.
«Людей просто выносят на носилках, практически заставляют вставать. Человека просто кладут на землю, ударяя его о дверные косяки, ничего при этом не спрашивая», — сказал представитель медучреждения ТАСС.
Всего в стационаре находятся 10 человек. Здание оцеплено. По информации ТАСС, врач-невролог, работающий в клинике, проводит приём прямо на улице.
В клинике пришлось отменить плановые операции, в том числе для детей, которые приехали из других городов. По информации издания «Новосибирск онлайн», утром в понедельник стало плохо одному из врачей, которого не пустили в клинику. Ему вызвали скорую.
На опубликованном в СМИ видео приставы заходят в палаты к пациентам, спрашивают про самочувствие и объявляют о том, что клиника закрыта. Пациентам предлагают самостоятельно покинуть здание либо (при плохом самочувствии) вызвать скорую помощь.
В ГУФССП России по Новосибирской области сообщили, что на месте проводят «исполнительные действия» из-за неисполнения решения суда.
«В связи с неисполнением в добровольном порядке решения суда в рамках исполнительного производства об освобождении должником нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Восход, 28 сотрудники службы судебных приставов по вышеуказанному адресу 03.07.2023 проводят очередные исполнительные действия», — сообщает ведомство на странице в ВК.
По данным местных СМИ, приставы приходили в клинику еще 29 июня и предупреждали о сложившейся ситуации.
Арбитражный суд рассматривает имущественные разбирательства между частной клиникой и собственником помещения. Иски подали обе стороны.
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