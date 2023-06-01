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В суд Петербурга поступили материалы на ПАО «Ростелеком» по статье о пропаганде ЛГБТ
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал материалы дела об административном правонарушении в отношении ПАО «Ростелеком» по статье о «пропаганде ЛГБТ» среди детей (ч.2 ст.6.21.2 КоАП РФ).
Речь идет о нескольких фильмах, которые транслировались сервисом Wink, — «Бриджит Джонс: Грани разумного», «Как живой», «Проклятие Чаки», «Английский цирюльник». Как уточнили в суде, материалы содержат «демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений».
«Из материалов следует, что в ходе осмотра информационной продукции, размещенной на АВС "Wink", установлен факт распространения художественных фильмов со знаком информационной продукции "16+", содержащих демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а именно: х/ф "Бриджит Джонс: Грани разумного", х/ф "Как живой", х/ф "Проклятие Чаки", х/ф "Английский цирюльник"», — сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
При этом уточняется, что ответственность все-таки предполагается за один фильм из этого списка, так как ПАО сообщило управлению Роскомнадзора, что с первого марта этого года «не является организатором (владельцем) аудиовизуального сервиса "Wink"». Один фильм из этого перечня, в котором показаны «двое целующихся в сексуальном контексте мужчин», был показан еще в феврале.
«Управление проанализировало Пользовательское соглашение, уведомление об уступке прав и обязанностей и пришло к выводу, что ПАО "Ростелеком" несет ответственность только за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения (двое целующихся в сексуальном контексте мужчин), содержащейся в х/ф "Как живой" со знаком "16+", что зафиксировано актом от 14.02.2023», — сообщили в пресс-службе.
Материалы переданы судье, к производству пока не приняты.
Напомним, статья КоАП РФ 6.21.2. «Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол» была введена в конце прошлого года.
Вторая часть предполагает штраф для граждан в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей, для должностных лиц — от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей, для юридических — от одного миллиона до четырех миллионов рублей (либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток).
Добавим, что пресс-служба судов сопроводила релиз цитатой Конституционного Суда РФ: «Семья, материнство и детство в их традиционном, воспринятом от предков понимании представляют собой те ценности, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, выступают условием сохранения и развития многонационального народа РФ, а потому нуждаются в особой защите со стороны государства».
Речь идет о нескольких фильмах, которые транслировались сервисом Wink, — «Бриджит Джонс: Грани разумного», «Как живой», «Проклятие Чаки», «Английский цирюльник». Как уточнили в суде, материалы содержат «демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений».
«Из материалов следует, что в ходе осмотра информационной продукции, размещенной на АВС "Wink", установлен факт распространения художественных фильмов со знаком информационной продукции "16+", содержащих демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а именно: х/ф "Бриджит Джонс: Грани разумного", х/ф "Как живой", х/ф "Проклятие Чаки", х/ф "Английский цирюльник"», — сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
При этом уточняется, что ответственность все-таки предполагается за один фильм из этого списка, так как ПАО сообщило управлению Роскомнадзора, что с первого марта этого года «не является организатором (владельцем) аудиовизуального сервиса "Wink"». Один фильм из этого перечня, в котором показаны «двое целующихся в сексуальном контексте мужчин», был показан еще в феврале.
«Управление проанализировало Пользовательское соглашение, уведомление об уступке прав и обязанностей и пришло к выводу, что ПАО "Ростелеком" несет ответственность только за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения (двое целующихся в сексуальном контексте мужчин), содержащейся в х/ф "Как живой" со знаком "16+", что зафиксировано актом от 14.02.2023», — сообщили в пресс-службе.
Материалы переданы судье, к производству пока не приняты.
Напомним, статья КоАП РФ 6.21.2. «Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол» была введена в конце прошлого года.
Вторая часть предполагает штраф для граждан в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей, для должностных лиц — от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей, для юридических — от одного миллиона до четырех миллионов рублей (либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток).
Добавим, что пресс-служба судов сопроводила релиз цитатой Конституционного Суда РФ: «Семья, материнство и детство в их традиционном, воспринятом от предков понимании представляют собой те ценности, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, выступают условием сохранения и развития многонационального народа РФ, а потому нуждаются в особой защите со стороны государства».
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