Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ.
«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений запрещена. Ответственность грозит за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Также введён запрет на пропаганду педофилии и смены пола. Штрафы составят до 10 млн рублей», — заявил спикер ГД Вячеслав Володин в телеграм-канале.
Он утверждает, что «решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами».
Закон принят в третьем чтении единогласно. Он касается «пропаганды» среди всех возрастов.
Депутат ГД Петр Толстой («ЕР») также заявил, что закон необходим «не запрета ради, а для защиты будущих поколений от пагубного влияния западных ценностей». «Для сохранения России как самостоятельной цивилизации, где дети рождаются мальчиками или девочками — без вариантов и вариаций, и у них есть папа и мама. Где нельзя ребенка купить, продать, сменить ему пол», — написал Толстой.
По его словам, депутаты теперь готовятся ко второму чтению законопроекта «о запрете продажи детей иностранцам под видом суррогатного материнства». «И сделаем всё, чтобы аборты перестали оплачиваться из бюджета», — заявил Толстой.
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