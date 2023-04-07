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В Королеве к журналисту RusNews пришли с обыском и выломали дверь, заведено три уголовных дела
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Королеве у журналиста RusNews Романа Иванова во вторник прошли обыски.
Как сообщили его коллеги, полицейские пришли в шесть утра и начали выламывать дверь. После силовики провели обыск и изъяли всю технику.
Жена журналиста рассказала его коллегам, что силовики пришли с глушилками связи, поэтому связаться с адвокатами или родственниками они не могли. Также она утверждает, что полицейские начали выламывать дверь без предупреждения. Журналиста увезли в следственный комитет.
RusNews пишет, что на Иванова заведено три уголовных дела по статье о «фейках» про армию РФ, в основе лежат три публикации в телеграм-канале.
По данным RusNews, журналист публиковал городские новости и критиковал власть в паблике «Честное Королëвское». В сентябре 2022 года он освещал протестный митинг после объявления мобилизации и был арестован, его оштрафовали за нарушение правил проведения массовой акции, однако Мособлсуд отменил этот штраф, уточняют его коллеги.
Как сообщили его коллеги, полицейские пришли в шесть утра и начали выламывать дверь. После силовики провели обыск и изъяли всю технику.
Жена журналиста рассказала его коллегам, что силовики пришли с глушилками связи, поэтому связаться с адвокатами или родственниками они не могли. Также она утверждает, что полицейские начали выламывать дверь без предупреждения. Журналиста увезли в следственный комитет.
RusNews пишет, что на Иванова заведено три уголовных дела по статье о «фейках» про армию РФ, в основе лежат три публикации в телеграм-канале.
По данным RusNews, журналист публиковал городские новости и критиковал власть в паблике «Честное Королëвское». В сентябре 2022 года он освещал протестный митинг после объявления мобилизации и был арестован, его оштрафовали за нарушение правил проведения массовой акции, однако Мособлсуд отменил этот штраф, уточняют его коллеги.
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