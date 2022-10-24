Совфед: Совета блогеров при Совете Федерации не существует

12.05 Вторник, 1 ноября 2022
Россия и мир
Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ/council.gov.ru
При Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации нет такого органа, как Совет блогеров, сообщается в официальном телеграм-канале верхней палаты российского парламента.

Это заявление появилось после того, как в СМИ написали об обращении Совета блогеров к Путину и Медведеву с просьбой о разблокировке запрещенных соцсетей.

«Валерия Рытвина, представляющаяся СМИ как координатор Совета блогеров, действительно является координатором секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Инициативы Валерии Рытвиной не являются официальной позицией Совета Федерации, комитетов, либо других органов при палате. В связи с тем, что Валерия Рытвина неоднократно нарушала регламент работы секции и делала заявления от имени несуществующей организации при СФ, принято решение вывести её из состава экспертов», — говорится в заявлении Совфеда.

На сайте Совета блогеров Валерия Рытвина указана в списке «ключевых лиц», она представлена как основатель юридический фирмы, эксперт СМИ. Также указано, что она «работает по звёздным и резонансным делам».

В списке членов Совета указаны цирковой артист Эдгард Запашный, музыкант Митя Фомин, пранкер Лексус (Алексей Столяров), музыкант Роман Чумаков (Рома Жиган), певец Александр Маршал и другие.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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