Совет блогеров при Совфеде попросил Путина о разблокировке Instagram* и Facebook*
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Совет блогеров при Совете Федерации направил письма Путину и Медведеву с просьбой пересмотреть решение о блокировке Instagram* и Facebook* (принадлежат Meta**, которая запрещена в РФ, признана экстремистской организацией). Об этом пишут «Ведомости».
Авторы обращения считают, что после запрета этих соцсетей Россия «утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа». Российские пользователи при этом лишились возможности «создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны».
В Совете признают, что отечественные социальные сети «не стали равноценной и эффективной заменой запрещенным сетям» и не пользуются такой популярностью у пользователей, как Instagram* и Facebook*. По этой причине Россия теряет позиции в «информационной войне», полагают в Совете блогеров.
Кроме того, авторы письма обращают внимание на то, что россияне продолжают пользоваться запрещенными соцсетями с помощью сервисов VPN, которые, по их мнению, «несут угрозу для персональных данных».
Добавим также, что, по данным Совета блогеров, из-за запрета соцсетей 12,6 млн россиян не могут вести предпринимательскую деятельность.
Совет блогеров — экспертный Совет при Совфеде, в него входят «популярные блогеры, государственные деятели, артисты, представители научного сообщества и другие», утверждается на сайте сообщества. В Совет входят цирковой артист Эдгард Запашный, музыкант Митя Фомин, пранкер Лексус (Алексей Столяров), музыкант Роман Чумаков (Рома Жиган), певец Александр Маршал, а также популярные блогеры, которые ведут тревел-блоги, лайфстайл-блоги, каналы о дизайне, материнстве, бизнесе и т.п.
Instagram* и Facebook* принадлежат компании Meta**, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
Авторы обращения считают, что после запрета этих соцсетей Россия «утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа». Российские пользователи при этом лишились возможности «создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны».
В Совете признают, что отечественные социальные сети «не стали равноценной и эффективной заменой запрещенным сетям» и не пользуются такой популярностью у пользователей, как Instagram* и Facebook*. По этой причине Россия теряет позиции в «информационной войне», полагают в Совете блогеров.
Кроме того, авторы письма обращают внимание на то, что россияне продолжают пользоваться запрещенными соцсетями с помощью сервисов VPN, которые, по их мнению, «несут угрозу для персональных данных».
Добавим также, что, по данным Совета блогеров, из-за запрета соцсетей 12,6 млн россиян не могут вести предпринимательскую деятельность.
Совет блогеров — экспертный Совет при Совфеде, в него входят «популярные блогеры, государственные деятели, артисты, представители научного сообщества и другие», утверждается на сайте сообщества. В Совет входят цирковой артист Эдгард Запашный, музыкант Митя Фомин, пранкер Лексус (Алексей Столяров), музыкант Роман Чумаков (Рома Жиган), певец Александр Маршал, а также популярные блогеры, которые ведут тревел-блоги, лайфстайл-блоги, каналы о дизайне, материнстве, бизнесе и т.п.
Instagram* и Facebook* принадлежат компании Meta**, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
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