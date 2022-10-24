Совет блогеров при Совфеде попросил Путина о разблокировке Instagram* и Facebook*

11.49 Вторник, 1 ноября 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Совет блогеров при Совете Федерации направил письма Путину и Медведеву с просьбой пересмотреть решение о блокировке Instagram* и Facebook* (принадлежат Meta**, которая запрещена в РФ, признана экстремистской организацией). Об этом пишут «Ведомости».

Авторы обращения считают, что после запрета этих соцсетей Россия «утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа». Российские пользователи при этом лишились возможности «создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны».

В Совете признают, что отечественные социальные сети «не стали равноценной и эффективной заменой запрещенным сетям» и не пользуются такой популярностью у пользователей, как Instagram* и Facebook*. По этой причине Россия теряет позиции в «информационной войне», полагают в Совете блогеров.

Кроме того, авторы письма обращают внимание на то, что россияне продолжают пользоваться запрещенными соцсетями с помощью сервисов VPN, которые, по их мнению, «несут угрозу для персональных данных».

Добавим также, что, по данным Совета блогеров, из-за запрета соцсетей 12,6 млн россиян не могут вести предпринимательскую деятельность.

Совет блогеров — экспертный Совет при Совфеде, в него входят «популярные блогеры, государственные деятели, артисты, представители научного сообщества и другие», утверждается на сайте сообщества. В Совет входят цирковой артист Эдгард Запашный, музыкант Митя Фомин, пранкер Лексус (Алексей Столяров), музыкант Роман Чумаков (Рома Жиган), певец Александр Маршал, а также популярные блогеры, которые ведут тревел-блоги, лайфстайл-блоги, каналы о дизайне, материнстве, бизнесе и т.п.

Instagram* и Facebook* принадлежат компании Meta**, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Прокуратура проверила Ельцин Центр в Екатеринбурге по заявлению депутата Госдумы Андрея Альшевских
24 октября 2022
Авиакомпания «Россия» запускает рейсы из Екатеринбурга в Египет
31 октября 2022
Свердловский депутат отправил предложение общественника о введении «сухого закона» в праздники в Госдуму
28 октября 2022
Бывший опер из Екатеринбурга получил 9 лет «строгача»
25 октября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Физик-ядерщик Андрей Ожаровский – об опасности мирного атома, и немного о последствиях ядерного удара

По мнению Андрея Ожаровского, мирный атом может принести человечеству даже больше проблем, чем ядерное оружие
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
12:15 Мобилизованные в учебном центре Минобороны в Елани пожаловались на вшей
11:44 В свердловском посёлке Ленинский дети нагревали самокаты на Вечном огне
11:10 Главный судебный пристав Пермского края поздравил коллег с профессиональным праздником
11:09 В Нижнем Тагиле водитель спровоцировал массовую аварию из-за плохого самочувствия
10:33 В уральской столице житель Химмаша пожаловался на отсутствие мусорных контейнеров
09:55 Практически каждый второй екатеринбуржец не имеет никаких сбережений
09:31 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге газели на Кузнечной
21:10 По случаю юбилея Екатеринбургский театр кукол покажет зрителю закулисье
20:47 Уволился директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский
20:07 На Эльмаше появился курьёзный перекрёсток
19:28 В Каменске-Уральском ставят колесо обозрения
19:02 Сразу 3 автомобиля столкнулись возле Серова
18:30 В Ивделе ищут убийц породистой собаки
17:51 На трассе Екатеринбург – Тюмень начинается строительство обходов Богдановича и Белоярского
17:20 Семь новых улиц появились в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга
17:04 В Екатеринбурге матери и жёны мобилизованных встретились с представителем ЦВО
16:44 Коронавирус подтвердили еще у 361 свердловчанина
16:10 В свердловском военкомате не стали объявлять о завершении мобилизации
15:56 Врачи екатеринбургской ГКБ № 40 спасли жизнь пациента с редкой формой рака
15:36 Жительницу Серова обвиняют в убийстве и покушении на убийство
15:04 В уральской столице поступило сообщение о минировании Макаровского моста
14:11 В столице Урала пенсионер отдал курьеру мошенников более 4 миллионов
13:21 Жители микрорайона УНЦ в Екатеринбурге пожаловались на переполненные мусорные баки
13:14 В Кадастровой палате Прикамья рассказали, можно ли проводить земельные работы в зоне охраны железных дорог
13:10 Ученые Пермского Политеха разработали механизм защиты нефтепроводов от внешних угроз
Все новости
12:05 Совфед: Совета блогеров при Совете Федерации не существует
11:49 Совет блогеров при Совфеде попросил Путина о разблокировке Instagram* и Facebook*
10:49 В Госдуму внесут поправки об уголовном наказании за уклонение от мобилизации
17:07 Союз журналистов России будет исключать из своих рядов «иностранных агентов»
14:57 Суд назначил новосибирскому депутату, сбившему ребенка, 11 суток ареста по статье КоАП
14:22 Мэр Белгорода Антон Иванов подал заявление об отставке
13:48 СК возбудил уголовное дело в отношении депутата «ЕР», сбившего ребенка на внедорожнике
13:36 Трагедия в Сеуле, где погибли 4 россиянки, стала крупнейшей по числу жертв с 2014 года
13:00 Число погибших в результате обрушения моста в Индии возросло до 134
12:23 Мэр Белгорода: полиция ищет ритуальщиков, которые выбросили на мусорку цинковые гробы
11:35 Новосибирского депутата Мамонтова, сбившего ребенка, с позором исключат из «Единой России»
11:02 В двух регионах РФ опрокинулись пассажирские автобусы, есть пострадавшие
10:38 На выборах президента в Бразилии победил социалист Лула да Силва с 50,9% голосов
18:32 Медведь Диксон, которого после ранения выхаживают зоологи, впервые искупался в бассейне
17:55 Матвиенко: любой гражданин РФ имеет право беспрепятственно уехать из страны и вернуться
17:13 В Мариинской епархии осудили слова диакона о «гробах» на проводах мобилизованных
16:15 Власти Владивостока назвали фейком сообщения об установке памятника Сталину
15:52 В Волжском арестован подросток, обвиняемый в угрозе убийством директору школы
15:33 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
14:52 Росздравнадзор призвал россиян не злоупотреблять антидепрессантами
14:33 Сын красноярского губернатора Усс объявлен в розыск, суд выдал санкцию на его арест
14:14 Губернатор Гладков сообщил об очередном обстреле в Белгородской области
14:08 Совет при главе Владивостока одобрил установку памятника Сталину
12:59 РИА Новости: поставки антидепрессанта «Золофт» в российские аптеки приостановлены
12:41 В «Ростехе» заявили, что обеспокоены массовой выдачей повесток на предприятиях в Рыбинске
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK