Союз журналистов России будет исключать из своих рядов «иностранных агентов»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Союз журналистов России будет автоматически исключать из своих рядов «иностранных агентов» сразу после того, как член Союза получит такой статус. На это обратила внимание Sota.
По данным телеграм-канала, на съезде СЖР в минувшую субботу была внесена соответствующая поправка в «Положение о членстве». Сам документ пока не опубликован.
Необходимость такой поправки в Союзе объясняют тем, члены СЖР платят взносы, «а взносы иноагента могут сделать иноагентом всю организацию».
Депутат ГД Александр Хинштейн прокомментировал эту информацию в своем телеграм-канале. «Повторюсь и сейчас: признание иноагентом — не влечёт запрета на журналистскую профессию. Членство в Союзе журналистов — также не является обязательным условием для журналистов», — написал он.
Добавим, что по итогам голосования на минувшем съезде СЖР Хинштейн стал одним из членов секретариата СЖР.
По данным телеграм-канала, на съезде СЖР в минувшую субботу была внесена соответствующая поправка в «Положение о членстве». Сам документ пока не опубликован.
Необходимость такой поправки в Союзе объясняют тем, члены СЖР платят взносы, «а взносы иноагента могут сделать иноагентом всю организацию».
Депутат ГД Александр Хинштейн прокомментировал эту информацию в своем телеграм-канале. «Повторюсь и сейчас: признание иноагентом — не влечёт запрета на журналистскую профессию. Членство в Союзе журналистов — также не является обязательным условием для журналистов», — написал он.
Добавим, что по итогам голосования на минувшем съезде СЖР Хинштейн стал одним из членов секретариата СЖР.
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