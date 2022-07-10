Прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием ликвидировать «Профсоюз журналистов и работников СМИ»

10.32 Понедельник, 11 июля 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Прокуратура Москвы требует ликвидировать межрегиональную общественную организацию «Профсоюз журналистов и работников СМИ». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд.

«В суд поступил иск прокурора города Москвы Попова Д. Г. с требованием ликвидации Межрегиональной общественной организации "Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации"», — сообщили в суде.

Предварительное заседание назначено на 14:00 13 июля, следует из данных на сайте суда.

По данным издания «Ведомости», 4 июля суд по ходатайству прокуратуры уже приостановил работу профсоюза, поводом стало возбуждение административного дела о «дискредитации армии».

Сопредседатель Профсоюза Софья Русова сообщила «Вечерним ведомостям», что точная причина возможной ликвидации им пока неизвестна. «Иск нам так и не дали, и причину ликвидации мы не знаем. Надеюсь, все прояснится после заседания 13 июля. Поскольку есть определение об остановке деятельности, нам рекомендовали не вести сайт и соцсети, не проводить никаких мероприятий», — сказала Софья Русова. По ее словам, они намерены пройти все судебные инстанции и попытаться сохранить организацию, защищать Профсоюз в судах будет адвокат Максим Крупский.

Напомним, в мае прокуратура Москвы начала проверку независимого Профсоюза журналистов и работников СМИ. От представителей организации, помимо финансовой отчетности и уставных документов, потребовали предоставить подробную информацию о проводимых мероприятиях и тексты выступлений в СМИ с 2019 года по настоящее время.

Софья Русова в разговоре с «Вечерними ведомостями» отмечала, что они и раньше проходили проверки, но такого списка требований не было. В частности, у организации потребовали предоставить подробную информацию о проводимых мероприятиях (акциях, митингах, тренингах, семинарах, круглых столах, презентациях), указать места их проведения, программы мероприятий (вплоть до текстов докладчиков), предоставить детальные сведения о публикациях в СМИ и медиапроектах (выступления на радио, участие в телепередачах), а также копии опубликованных материалов.

Сопредседатель Профсоюза предположила, что проверка могла быть начата «по доносу» с целью привлечь организацию по новым статьям.

Прокурорскую проверку проводили сотрудники отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.

В начале марта Софья Русова в интервью «Вечерним ведомостям» поделилась мнением о беспрецедентном давлении на российские СМИ со стороны органов власти.

Независимый профсоюз журналистов и работников СМИ зарегистрирован Минюстом России в 2017 году. Он насчитывает более 600 членов, основная их часть — это работники независимых СМИ из примерно 40 регионов России. Включает 11 самостоятельных региональных организаций.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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