Прокуратура потребовала у независимого профсоюза СМИ данные о публикациях и выступлениях с 2019 года
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Прокуратура Москвы начала проверку независимого Профсоюза журналистов и работников СМИ. От представителей организации, помимо финансовой отчетности и уставных документов, потребовали предоставить подробную информацию о проводимых мероприятиях и тексты выступлений в СМИ с 2019 года по настоящее время.
Сопредседатель Профсоюза Софья Русова отметила, что они и раньше проходили проверки, но такого списка требований не было.
«Первый раз вижу такой список требований. Меня смущают пункты 11 и 12 из документа», — сказала Софья Русова в разговоре с «Вечерними ведомостями». В пункте 11 содержится требование предоставить подробную информацию о проводимых мероприятиях (акциях, митингах, тренингах, семинарах, круглых столах, презентациях) — места проведения, программы мероприятий вплоть до текстов докладчиков, а пункт 12 требует предоставить детальные сведения о публикациях в СМИ и медиапроектах (выступления на радио, участие в телепередачах), а также копии опубликованных материалов.
Сопредседатель Профсоюза предполагает, что проверка могла быть начата «по доносу» с целью привлечь организацию по новым статьям. «Не исключаю, что кто-то донос написал. Мы не стали убирать наше анти[Роскомнадзор] заявление, может быть, дело ещё и в этом. Мы оповестили членов о проходящей проверке. Будем надеяться, что это просто плановое мероприятие», — сказала Софья Русова.
Прокурорская проверка пройдет с 16 мая по 16 июня. Проводить ее будут сотрудники отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.
Напомним, в начале марта Софья Русова в интервью «Вечерним ведомостям» поделилась мнением о беспрецедентном давлении на российские СМИ со стороны органов власти.
Независимый профсоюз журналистов и работников СМИ зарегистрирован Минюстом России в 2017 году. Он насчитывает более 600 членов, основная их часть — это работники независимых СМИ из примерно 40 регионов России. Включает 11 самостоятельных региональных организаций.
Сопредседатель Профсоюза Софья Русова отметила, что они и раньше проходили проверки, но такого списка требований не было.
«Первый раз вижу такой список требований. Меня смущают пункты 11 и 12 из документа», — сказала Софья Русова в разговоре с «Вечерними ведомостями». В пункте 11 содержится требование предоставить подробную информацию о проводимых мероприятиях (акциях, митингах, тренингах, семинарах, круглых столах, презентациях) — места проведения, программы мероприятий вплоть до текстов докладчиков, а пункт 12 требует предоставить детальные сведения о публикациях в СМИ и медиапроектах (выступления на радио, участие в телепередачах), а также копии опубликованных материалов.
Сопредседатель Профсоюза предполагает, что проверка могла быть начата «по доносу» с целью привлечь организацию по новым статьям. «Не исключаю, что кто-то донос написал. Мы не стали убирать наше анти[Роскомнадзор] заявление, может быть, дело ещё и в этом. Мы оповестили членов о проходящей проверке. Будем надеяться, что это просто плановое мероприятие», — сказала Софья Русова.
Прокурорская проверка пройдет с 16 мая по 16 июня. Проводить ее будут сотрудники отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.
Напомним, в начале марта Софья Русова в интервью «Вечерним ведомостям» поделилась мнением о беспрецедентном давлении на российские СМИ со стороны органов власти.
Независимый профсоюз журналистов и работников СМИ зарегистрирован Минюстом России в 2017 году. Он насчитывает более 600 членов, основная их часть — это работники независимых СМИ из примерно 40 регионов России. Включает 11 самостоятельных региональных организаций.
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