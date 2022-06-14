В Москве намерены провести митинг в знак солидарности с «Вечерними ведомостями» и в поддержку свободы прессы
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Москве планируется проведение митинга в поддержку свободы прессы, журналистики и в знак солидарности с «Вечерними ведомостями». Соответствующее уведомление в правительство Москвы подал активист «Левого социалистического действия» Никита Аркин.
«Подал уведомление о проведении митинга солидарности с газетой "Вечерние Ведомости". Недавно нашему екатеринбургскому товарищу Александру Серебрякову отказали в проведении митинга в поддержку издания из-за того, что он активист ЛевСД. Посмотрим, что будет в Москве», — написал Аркин в телеграм-канале.
Среди целей публичного мероприятия содержится требование «прекратить необоснованные претензии со стороны отдела УМВД по исполнению административного законодательства к изданию "Вечерние ведомости"», а также прекратить преследование независимых журналистов.
Заявленный митинг планируется провести 3 июля.
Напомним, 3 июня Кировский районный суд Екатеринбурга признал виновным издателя «Вечерних ведомостей» ООО «ТехноТорг» по статье о дискредитации ВС РФ (20.3.3 КоАП) за пост в телеграм-канале о задержании художника и назначил штраф в 150 000 рублей. 6 июня стало известно, что изданию вменяют еще 54 (!) факта дискредитации российской армии.
Свердловская областная организация «Левое социалистическое действие» 9 июня подала в МОБ уведомление о проведении митинга в Екатеринбурге в защиту свободы слова и в поддержку «Вечерних ведомостей», однако сотрудники министерства запретили проводить акцию. Аргументируя отказ, в ведомстве заявили, что массовое мероприятие в поддержку оштрафованного издания может привести к «дезорганизации системы общественных отношений» и «пропаганде антиобщественного поведения».
«Подал уведомление о проведении митинга солидарности с газетой "Вечерние Ведомости". Недавно нашему екатеринбургскому товарищу Александру Серебрякову отказали в проведении митинга в поддержку издания из-за того, что он активист ЛевСД. Посмотрим, что будет в Москве», — написал Аркин в телеграм-канале.
Среди целей публичного мероприятия содержится требование «прекратить необоснованные претензии со стороны отдела УМВД по исполнению административного законодательства к изданию "Вечерние ведомости"», а также прекратить преследование независимых журналистов.
Заявленный митинг планируется провести 3 июля.
Напомним, 3 июня Кировский районный суд Екатеринбурга признал виновным издателя «Вечерних ведомостей» ООО «ТехноТорг» по статье о дискредитации ВС РФ (20.3.3 КоАП) за пост в телеграм-канале о задержании художника и назначил штраф в 150 000 рублей. 6 июня стало известно, что изданию вменяют еще 54 (!) факта дискредитации российской армии.
Свердловская областная организация «Левое социалистическое действие» 9 июня подала в МОБ уведомление о проведении митинга в Екатеринбурге в защиту свободы слова и в поддержку «Вечерних ведомостей», однако сотрудники министерства запретили проводить акцию. Аргументируя отказ, в ведомстве заявили, что массовое мероприятие в поддержку оштрафованного издания может привести к «дезорганизации системы общественных отношений» и «пропаганде антиобщественного поведения».
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