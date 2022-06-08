Член СПЧ Точенов: в России необходимо ввести «регулирование деятельности блогеров»
Россия и мир
Фото: СПЧ/president-sovet.ru
В Совете по правам человека при президенте России полагают, что в России нужно ввести «регулирование блогерской деятельности». Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря СПЧ Александра Точенова.
«Мне кажется, что нужно ввести некое регулирование... Люди должны отвечать за свои слова, за свои действия, пусть даже написанные в социальных сетях», — сказал Точенов, при этом он уточнил, что цензуры быть не должно.
«Не должно быть цензуры, но регулирование, соблюдение неких, этических в том числе, норм на таких площадках тоже должно быть, примерно как СМИ, скажем так. Нельзя блогеров воспринимать как СМИ, но хотя люди, которые имеют миллионы подписчиков, влияют на умы и сердца», — сказал представитель СПЧ.
Точенов полагает, что, несмотря на блокировку некоторых соцсетей, в России по-прежнему достаточно площадок «для развития блогерской деятельности». Он отметил, что люди продолжают пользоваться Instagram* и Facebook*, сам же он «прекратил свою публичную деятельность» на этих площадках.
Напомним, 14 июня отмечается Международный день блогера.
* Деятельность Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская
«Мне кажется, что нужно ввести некое регулирование... Люди должны отвечать за свои слова, за свои действия, пусть даже написанные в социальных сетях», — сказал Точенов, при этом он уточнил, что цензуры быть не должно.
«Не должно быть цензуры, но регулирование, соблюдение неких, этических в том числе, норм на таких площадках тоже должно быть, примерно как СМИ, скажем так. Нельзя блогеров воспринимать как СМИ, но хотя люди, которые имеют миллионы подписчиков, влияют на умы и сердца», — сказал представитель СПЧ.
Точенов полагает, что, несмотря на блокировку некоторых соцсетей, в России по-прежнему достаточно площадок «для развития блогерской деятельности». Он отметил, что люди продолжают пользоваться Instagram* и Facebook*, сам же он «прекратил свою публичную деятельность» на этих площадках.
Напомним, 14 июня отмечается Международный день блогера.
* Деятельность Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская
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