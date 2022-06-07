В Новосибирске водители мусоровозов подали заявку на митинг из-за нарушений трудовых прав

09.19 Пятница, 10 июня 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Новосибирске водители мусоровозов подали в мэрию заявку на проведение митинга 17 июня. Повод для публичной акции – нарушение трудовых прав и проблемы с вывозом мусора, которые сохраняются даже после вмешательства прокуратуры.

Напомним, в апреле около 100 водителей и операторов мусоровозов компании «ЭкоТранс-Н» в Новосибирске провели забастовку, писал NGS.Ru. Работники жаловались на низкие зарплаты, переработки и нехватку техники. Ситуация грозила привести к мусорному коллапсу в городе.

Прокуратура провела проверку, которая выявила нарушения трудовых прав работников. В июне гендиректор и юрлицо привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) в виде штрафа в 32 тыс. рублей. Кроме того, работодатель предложил работникам подписать дополнительные соглашения к трудовым договорам, предусматривающие повышение заработной платы на 40%.

Также после вмешательства прокуратуры был издан приказ об отмене режима простоя по вине работников, пишет РБК Новосибирск. При этом в профсоюзе предприятия заявили, что 119 работникам отменили персональные надбавки (они составляют около 30% от общей суммы зарплаты).

Часть сотрудников ушла из компании по своему желанию, часть остается в режиме вынужденного простоя, пишет издание. Работникам был вынесен выговор за неисполнение трудовых обязанностей. На данный момент около 60 человек направили исковое заявление на работодателя в суд.

«Считаю, что выговор не законен, так как нам не предоставляли транспорт для работы. В исковом заявлении мы требуем выплатить зарплату, исправить нарушения условий труда и стабилизировать ситуацию с вывозом мусора на территории региона», — говорит зампредседателя комитета профсоюза работников ООО «ЭкоТранс-Н» Евгений Огнев (цитата по РБК Новосибирск).

По его словам, работники требуют соблюдать трудовые права или сократить их из компании с выплатой положенных пособий в связи с отсутствием необходимой техники.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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