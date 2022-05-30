В Новосибирске водители мусоровозов после забастовки добились повышения зарплаты

09.12 Пятница, 3 июня 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Прокуратура Новосибирской области после сообщений в СМИ провела проверку и подтвердила нарушения прав работников общества с ограниченной ответственностью «ЭкоТранс-Н».

В апреле около 100 водителей и операторов мусоровозов компании «ЭкоТранс-Н», которая обслуживает правобережье города, провели забастовку, писал NGS.Ru. Работники жаловались на низкие зарплаты, переработки и нехватку техники. Ситуация грозила привести к мусорному коллапсу в городе.

Прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства на предприятии. «В ходе проверки соблюдения трудовых прав работников ООО «ЭкоТранс-Н» выявлены факты нарушения продолжительности еженедельного непрерывного отдыха работников организации, сверхурочной работы, ненадлежащего учета рабочего времени работников. Кроме того, в организации не был принят локальный правовой акт, регулирующий порядок индексации заработной платы, при этом индексация заработной платы не проводилась», — сообщили в прокуратуре.

Генеральный директор и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) в виде штрафа в размере 32 тыс. рублей.

Кроме того, работодатель предложил работникам подписать дополнительные соглашения к трудовым договорам, предусматривающие повышение заработной платы на 40%, сообщили в ведомстве.

Напомним, в Красноярском крае работникам на золотодобывающем месторождении, устроившим забастовку 28 мая, полностью выплатили долги по зарплате. Подрядная организация ESTA Construction выплатила долги по зарплате в размере 24,5 млн рублей, сообщали в прокуратуре Красноярского края.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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