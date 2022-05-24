Мосгорсуд оставил в силе приговор Алексею Навальному

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Мосгорсуд признал законным и оставил в силе приговор Алексею Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду.Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы. Приговор вступил в законную силу, Навального в ближайшее время переведут в колонию строгого режима, сообщает Интерфакс.Навальный участвовал в заседании по видеосвязи.Напомним, 22 марта Лефортовский суд Москвы приговорил оппозиционера к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении судьи. Также он должен выплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей.Ранее гособвинение просило суд приговорить Навального к 13 годам колонии строгого режима.