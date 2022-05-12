Басманный суд заочно арестовал экс-юристов ФБК* Соболь и Гимади
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывших юристов Фонда борьбы с коррупцией*, признанного экстремистским и запрещенного в России, Любовь Соболь (внесена в реестр СМИ-иностранных агентов) и Вячеслава Гимади, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.
«Судом 6 мая удовлетворены ходатайства следователя об избрании в отношении Соболь и Гимади меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Мера пресечения избрана каждому на два месяца с момента задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции на территорию РФ», — цитирует агентство пресс-секретаря суда Екатерину Буровцову.
Соболь и Гимади предъявлено обвинение по части 3 статьи 282.1 (создание и участие в экстремистском сообществе, с использованием своего служебного положения). Кроме этого, Соболь и Леонид Волков (включен в реестр физлиц-иноагентов) обвиняются в четырех эпизодах особо крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ). При этом Волков также был заочно арестован 5 мая, сообщили в суде.
По данным Интерфакса, вчера, 18 мая, Басманный суд также заочно арестовал бывшего директора ФБК* Ивана Жданова.
Все они объявлены в международный розыск.
*Организация признана российским судом экстремистской и запрещена на территории РФ.
«Судом 6 мая удовлетворены ходатайства следователя об избрании в отношении Соболь и Гимади меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Мера пресечения избрана каждому на два месяца с момента задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции на территорию РФ», — цитирует агентство пресс-секретаря суда Екатерину Буровцову.
Соболь и Гимади предъявлено обвинение по части 3 статьи 282.1 (создание и участие в экстремистском сообществе, с использованием своего служебного положения). Кроме этого, Соболь и Леонид Волков (включен в реестр физлиц-иноагентов) обвиняются в четырех эпизодах особо крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ). При этом Волков также был заочно арестован 5 мая, сообщили в суде.
По данным Интерфакса, вчера, 18 мая, Басманный суд также заочно арестовал бывшего директора ФБК* Ивана Жданова.
Все они объявлены в международный розыск.
*Организация признана российским судом экстремистской и запрещена на территории РФ.
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