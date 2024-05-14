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По факту гибели человека на качканарском карьере возбуждено уголовное дело
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Качканаре местное следственное управление СКР РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ («нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Виновные будут установлены в ходе рассмотрения обстоятельств, при которых погиб водитель грузовой машины «БелАЗ».
Напомним, что 13 мая на одном из карьеров Качканара произошло ЧП — самосвал сдавал задом и опрокинулся с края обрыва. Сидевший за его рулём человек погиб на месте. Это происшествие привело к проверке работы карьера, а теперь и к уголовному делу, по статье, которая виновников позволяет лишь свободы на срок до четырёх лет. Впрочем, виновников может и не оказаться, если выяснится, что никаких нарушений охраны труда со стороны компании не было.
Вместе с известием о возбуждении уголовного дела из Качканара поступили и некоторые подробности о погибшем. Как сообщалось ранее, он работал вахтовым методом. А приехал на заработки на Урал погибший 37-летний мужчина из республики Башкортостан, гражданином которой являлся. Работать с правами тракториста-машиниста он начал всего три года назад.
Напомним, что 13 мая на одном из карьеров Качканара произошло ЧП — самосвал сдавал задом и опрокинулся с края обрыва. Сидевший за его рулём человек погиб на месте. Это происшествие привело к проверке работы карьера, а теперь и к уголовному делу, по статье, которая виновников позволяет лишь свободы на срок до четырёх лет. Впрочем, виновников может и не оказаться, если выяснится, что никаких нарушений охраны труда со стороны компании не было.
Вместе с известием о возбуждении уголовного дела из Качканара поступили и некоторые подробности о погибшем. Как сообщалось ранее, он работал вахтовым методом. А приехал на заработки на Урал погибший 37-летний мужчина из республики Башкортостан, гражданином которой являлся. Работать с правами тракториста-машиниста он начал всего три года назад.
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