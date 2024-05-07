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Из туалета в кинотеатр: в Екатеринбурге бывший санузел рядом с резиденцией губернатора преобразился
Фото: 66.RU
В Екатеринбурге на месте закрывшегося туалета возле резиденции губернатора Свердловской области появился кинотеатр.
Владелец Станислав Пинаев сообщил 66.RU, что после двухлетнего ремонта в «МиниПлекс» открылись три зала для групповых киносеансов и аренды.
Кинотеатр будет специализироваться на отечественном кино, но также предложит зрителям разнообразные фильмы. Внутри бывшего туалета также работает кинобар, где посетители могут купить напитки перед или после сеанса.
Владелец Станислав Пинаев сообщил 66.RU, что после двухлетнего ремонта в «МиниПлекс» открылись три зала для групповых киносеансов и аренды.
Кинотеатр будет специализироваться на отечественном кино, но также предложит зрителям разнообразные фильмы. Внутри бывшего туалета также работает кинобар, где посетители могут купить напитки перед или после сеанса.
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