Из туалета в кинотеатр: в Екатеринбурге бывший санузел рядом с резиденцией губернатора преобразился

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на месте закрывшегося туалета возле резиденции губернатора Свердловской области появился кинотеатр.Владелец Станислав Пинаев сообщил 66.RU, что после двухлетнего ремонта в «МиниПлекс» открылись три зала для групповых киносеансов и аренды.Кинотеатр будет специализироваться на отечественном кино, но также предложит зрителям разнообразные фильмы. Внутри бывшего туалета также работает кинобар, где посетители могут купить напитки перед или после сеанса.