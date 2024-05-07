Маленьким пациентам краевой больницы вручили пасхальные подарки от главы Пермской митрополии

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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По благословению и личной инициативе главы Пермской митрополии, митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия в дни праздника Святой Пасхи в Краевую детскую клиническую больницу переданы подарки для детей, проходящих лечение, и их родителей.14 мая руководитель отдела социального служения и церковной благотворительности Пермской епархии священник Димитрий Таранченко и директор епархиального Центра поддержки материнства и детства «Колыбель» Елена Леонова посетили детскую больницу. Представители епархии передали маленьким пациентам около тысячи комплектов пасхальных подарков - сладкие наборы, детские игрушки и конструкторы, развивающие игры и детскую православную литературу.Также во время визита состоялась встреча с главным врачом медучреждения Дмитрием Антоновым, который выразил огромную благодарность главе Пермской митрополии за заботу и благотворительную помощь.Пасхальные подарки будут переданы пациентам всех отделений детской больницы.