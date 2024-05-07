Возрастное ограничение 18+
Маленьким пациентам краевой больницы вручили пасхальные подарки от главы Пермской митрополии
По благословению и личной инициативе главы Пермской митрополии, митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия в дни праздника Святой Пасхи в Краевую детскую клиническую больницу переданы подарки для детей, проходящих лечение, и их родителей.
14 мая руководитель отдела социального служения и церковной благотворительности Пермской епархии священник Димитрий Таранченко и директор епархиального Центра поддержки материнства и детства «Колыбель» Елена Леонова посетили детскую больницу. Представители епархии передали маленьким пациентам около тысячи комплектов пасхальных подарков - сладкие наборы, детские игрушки и конструкторы, развивающие игры и детскую православную литературу.
Также во время визита состоялась встреча с главным врачом медучреждения Дмитрием Антоновым, который выразил огромную благодарность главе Пермской митрополии за заботу и благотворительную помощь.
Пасхальные подарки будут переданы пациентам всех отделений детской больницы.
14 мая руководитель отдела социального служения и церковной благотворительности Пермской епархии священник Димитрий Таранченко и директор епархиального Центра поддержки материнства и детства «Колыбель» Елена Леонова посетили детскую больницу. Представители епархии передали маленьким пациентам около тысячи комплектов пасхальных подарков - сладкие наборы, детские игрушки и конструкторы, развивающие игры и детскую православную литературу.
Также во время визита состоялась встреча с главным врачом медучреждения Дмитрием Антоновым, который выразил огромную благодарность главе Пермской митрополии за заботу и благотворительную помощь.
Пасхальные подарки будут переданы пациентам всех отделений детской больницы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге психлечебницу обязали выплатить моральную компенсацию пострадавшей санитарке
06 мая 2024
06 мая 2024