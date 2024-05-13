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В Екатеринбурге обновился план акарицидной обработки для защиты от клещей
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге начата акарицидная обработка парков и скверов для защиты от клещей. Планируется обработать около 500 гектаров зеленых зон противоклещевым препаратом.
В рамках этой программы уже прошли этапы обработки в ЦПКиО имени Маяковского. Работы проводились в лесной зоне, на «Тропе здоровья», у входов в парк и в зоне воркаута.
Ближайших планах провести акарицидную обработку на следующих общественных территориях:
– 14 мая – парк «Семь ключей»;
– 16 мая – парк имени 50-летия ВЛКСМ, парк «Зеленая роща», парк в квартале улиц Чкалова – Онуфриева – Громова – Академика Бардина;
– 17 мая – парк имени Чкалова и парк Камвольного комбината.
Кроме того, планируются работы на территориях городского, Малоистокского, Чусовского и Широкореченского лесничеств.
В рамках этой программы уже прошли этапы обработки в ЦПКиО имени Маяковского. Работы проводились в лесной зоне, на «Тропе здоровья», у входов в парк и в зоне воркаута.
В день обработки категорически запрещено посещать место отдыха, чтобы препарат при распылении не попал в глаза и дыхательные пути. После сегодняшней обработки также нельзя будет посещать парк три дня для того, чтобы препарат не навредил отдыхающим и их домашним животным, которые могут зайти на обработанную территорию,
— рассказал начальник отдела садово-парковых работ
ЦПКиО имени Маяковского Михаил Шишкин
ЦПКиО имени Маяковского Михаил Шишкин
Ближайших планах провести акарицидную обработку на следующих общественных территориях:
– 14 мая – парк «Семь ключей»;
– 16 мая – парк имени 50-летия ВЛКСМ, парк «Зеленая роща», парк в квартале улиц Чкалова – Онуфриева – Громова – Академика Бардина;
– 17 мая – парк имени Чкалова и парк Камвольного комбината.
Кроме того, планируются работы на территориях городского, Малоистокского, Чусовского и Широкореченского лесничеств.
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