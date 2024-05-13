В Екатеринбурге обновился план акарицидной обработки для защиты от клещей





— рассказал начальник отдела садово-парковых работ

ЦПКиО имени Маяковского Михаил Шишкин В день обработки категорически запрещено посещать место отдыха, чтобы препарат при распылении не попал в глаза и дыхательные пути. После сегодняшней обработки также нельзя будет посещать парк три дня для того, чтобы препарат не навредил отдыхающим и их домашним животным, которые могут зайти на обработанную территорию,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге начата акарицидная обработка парков и скверов для защиты от клещей. Планируется обработать около 500 гектаров зеленых зон противоклещевым препаратом.В рамках этой программы уже прошли этапы обработки в ЦПКиО имени Маяковского. Работы проводились в лесной зоне, на «Тропе здоровья», у входов в парк и в зоне воркаута.Ближайших планах провести акарицидную обработку на следующих общественных территориях:– парк «Семь ключей»;– парк имени 50-летия ВЛКСМ, парк «Зеленая роща», парк в квартале улиц Чкалова – Онуфриева – Громова – Академика Бардина;– парк имени Чкалова и парк Камвольного комбината.Кроме того, планируются работы на территориях городского, Малоистокского, Чусовского и Широкореченского лесничеств.