В Екатеринбурге семью депортируют после небольшого опоздания с прохождением дактилоскопии





— рассказала E1.RU Людмила Лукашова Закон 274-ФЗ вступил в силу 29 декабря 2021 года. Сейчас за это выдворяют, а раньше просто штрафовали. Сотрудницы миграционного органа были уверены, что Морозовым просто выпишут штраф. А после «Крокуса» начали всех выдворять,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Семья Морозовых, состоящая из матери Ирины и двух взрослых детей, столкнулась с проблемами в связи с миграционными законами. После небольшого опоздания с прохождением дактилоскопии, семье грозит выдворение из страны с пятилетним запретом на возвращение.Приехав в Екатеринбург в 2017 году, Морозовы решили обосноваться здесь, продав все свое имущество на родине и взяв ипотеку. Семья жила спокойно до 2024 года, пока не начала делать карту мигранта для ВНЖ. Несмотря на готовность пройти дактилоскопию и оплатить штраф, суд принял решение о выдворении за пределы страны. Их заковали в наручники и отправили в центр временного содержания для иностранных граждан при Кольцово и собираются выслать в Казахстан, где у них нет ничего.Общественные организации заинтересовались случаем Морозовых. Их посетили члены ОНК Сергей Кириллов и Бек Манасов, зампредседателя областной Общественной палаты Владимир Винницкий, президент Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашова и помощник спецпредставителя Госдумы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин.Члены общественных организаций помогли семье подготовить апелляционную жалобу, также семья направила письмо в администрацию президента.