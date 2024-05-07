В майские праздники екатеринбургский аэропорт обслужил около 330 тысяч человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В майские праздники международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге обслужил количество пассажиров — около 330 тысяч человек. Сравнительно с прошлым годом это увеличение на 10%. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.Заметный прирост пассажиропотока был зафиксирован уже за несколько дней до праздников, а пиковой день стал воскресенье, 12 мая, когда аэропорт обслужил более 26 тысяч человек.Лидерами среди внутрироссийских направлений стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные воды и Новосибирск. На международных маршрутах большим спросом пользовались направления в Анталью, Дубай, Шарм эль Шейх, Пхукет и Стамбул. Интересно, что количество пассажиров на международных рейсах, включая страны СНГ, увеличилось более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом.