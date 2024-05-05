Возрастное ограничение 18+
Уральская клиника стала первой в России, подтвердившей качество и безопасность работы сразу по пяти направлениям
Фото: пресс-служба УГМК-Здоровье
«УГМК-Здоровье» стала первой клиникой в России подтвердившей высокое качество и безопасность работы по пяти направлениям. Сертификацию соответствия требованиям получили поликлиника, стационар, отделение вспомогательных репродуктивных технологий, стоматология и клинико-лабораторная диагностика.
Оценка проводилась по различным критериям, включая систему идентификации пациентов, обеспечение безопасности, организацию экстренной помощи, уход за пациентами и другие важные аспекты.
Медицинский центр «УГМК-Здоровье» первым в стране получил сразу пять сертификатов соответствия требованиям российской системы добровольной сертификации, подтвердив свою экспертность в управлении качеством и безопасностью медицинской деятельности,
— сообщает пресс-служба УГМК-Здоровье
Оценка проводилась по различным критериям, включая систему идентификации пациентов, обеспечение безопасности, организацию экстренной помощи, уход за пациентами и другие важные аспекты.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию