Уральская клиника стала первой в России, подтвердившей качество и безопасность работы сразу по пяти направлениям





— сообщает пресс-служба УГМК-Здоровье Медицинский центр «УГМК-Здоровье» первым в стране получил сразу пять сертификатов соответствия требованиям российской системы добровольной сертификации, подтвердив свою экспертность в управлении качеством и безопасностью медицинской деятельности,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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«УГМК-Здоровье» стала первой клиникой в России подтвердившей высокое качество и безопасность работы по пяти направлениям. Сертификацию соответствия требованиям получили поликлиника, стационар, отделение вспомогательных репродуктивных технологий, стоматология и клинико-лабораторная диагностика.Оценка проводилась по различным критериям, включая систему идентификации пациентов, обеспечение безопасности, организацию экстренной помощи, уход за пациентами и другие важные аспекты.