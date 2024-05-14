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В Екатеринбурге прошли товарищеские матчи между командами Свердловской области и ОАЭ по волейболу сидя и баскетболу на колясках
Фото: Вечерние ведомости
В ДИВСе в Екатеринбурге прошли товарищеские матчи между смешанными командами Свердловской области и ОАЭ. Матч по волейболу сидя и баскетболу на колясках состоялся в рамках Международного форума-выставки «СОЦИО».
На мероприятии присутствовали генеральный секретарь Высшей организации шейха Зайеда для людей с ограниченными возможностями здоровья, Абдулла Аль Хумайдан, и заместитель губернатора Свердловской области, Павел Креков.
На мероприятии присутствовали генеральный секретарь Высшей организации шейха Зайеда для людей с ограниченными возможностями здоровья, Абдулла Аль Хумайдан, и заместитель губернатора Свердловской области, Павел Креков.
Многие из нас помнят тёплый приём, который был оказан нашей делегации в ОАЭ, и мы рады видеть наших гостей у нас. Чувствуйте себя как дома. Рады, что вы согласились принимать участие в форму «СОЦИО». Мы работаем над созданием условий для всех жителей региона с разными возможностями здоровья. Я надеюсь, что вы будете гостями во время проведения выставки ИННОПРОМ, ну и мы обещаем приезжать в гости к нашим друзьям из ОАЭ,
— сказал Павел Креков
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