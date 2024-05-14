В Екатеринбурге прошли товарищеские матчи между командами Свердловской области и ОАЭ по волейболу сидя и баскетболу на колясках

— сказал Павел Креков

Многие из нас помнят тёплый приём, который был оказан нашей делегации в ОАЭ, и мы рады видеть наших гостей у нас. Чувствуйте себя как дома. Рады, что вы согласились принимать участие в форму «СОЦИО». Мы работаем над созданием условий для всех жителей региона с разными возможностями здоровья. Я надеюсь, что вы будете гостями во время проведения выставки ИННОПРОМ, ну и мы обещаем приезжать в гости к нашим друзьям из ОАЭ,