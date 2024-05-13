Нарушительница ДТП в Екатеринбурге получила переломы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге излишне смелая женщина пострадала на проезжей части. Она пыталась перебежать оживлённую дорогу на красный сигнал светофора.Инцидент произошёл в Верх-Исетском административном районе Екатеринбурга на перекрёстке улиц Татищева и Мельникова. Молодая брюнетка в чёрном плаще величественно продефилировала на проезжую часть, будто бы не замечая ни запрещающий сигнал светофора, ни надвигающийся поток машин. Через секунду она всё же заметила, что оказалась в опасной ситуации, но вместо того, чтобы вернуться на тротуар, бросилась перебегать проезжую часть. Возможно, это бы ей и удалось, но в тот же момент прибавила скорость и одна из легковых машин — тёмный автомобиль марки «Лада Гранта». Их «встреча» произошла, когда пешеходка была всего в полутора метрах до спасительной противоположной стороны улицы.К счастью, женщина ударилась о боковую часть быстро едущей машины, иначе у неё были все шансы погибнуть. Но и тут без достаточно серьёзных травм не обошлось, что стало понятно, когда пострадавшая попыталась подняться и тут же снова рухнула на асфальт. Позже, в больнице, у неё обнаружили переломы.