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Жители Свердловской области вошли в тройку лидеров по страхованию от укусов клещей
Инфографика: Вечерние ведомости
За первые четыре месяца 2024 года количество оформленных россиянами полисов «Защита от клеща» значительно увеличилось — более 80 тысяч, что в три раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Свердловская область вошли в тройку лидеров по страхованию от клещей (8%). Особую активность в этой страховой программе проявили жители Сибири: на Новосибирскую область пришлось 22% полисов, на Красноярский край — 13%.
Согласно данным СберСтрахования, ежедневно специалистам в Сибири обращаются в среднем 5 человек с укусами клещей, а на Урале — 10. В 2024 году число людей, пострадавших от укусов клещей в европейской части России, увеличилось на 15-20% из-за активизации паразитов в результате ранней и теплой весны.
По данным Роспотребнадзора, к началу мая в медицинские учреждения обратились 41,9 тысячи человек с укусами клещей. Чаще всего помощь требовалась жителям Свердловской, Ростовской, Тюменской, Костромской, Кировской областей, Краснодарского края и Республики Башкортостан.
Согласно данным СберСтрахования, ежедневно специалистам в Сибири обращаются в среднем 5 человек с укусами клещей, а на Урале — 10. В 2024 году число людей, пострадавших от укусов клещей в европейской части России, увеличилось на 15-20% из-за активизации паразитов в результате ранней и теплой весны.
По данным Роспотребнадзора, к началу мая в медицинские учреждения обратились 41,9 тысячи человек с укусами клещей. Чаще всего помощь требовалась жителям Свердловской, Ростовской, Тюменской, Костромской, Кировской областей, Краснодарского края и Республики Башкортостан.
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