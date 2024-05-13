Мужчин отправили на 3 года в колонию за хищение леса в Свердловской области





— сообщает пресс-служба прокуратуры В ходе рассмотрения в суде уголовного дела государственным обвинителем представлены доказательства того, что в период с июня по октябрь 2020 года осужденные организовали вырубку деревьев хвойных и лиственных пород, произрастающих на землях сельскохозяйственного назначения в районе пос. Нагорный Верхнепышминского городского округа, принадлежащих юридическому лицу,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Верхнепышминский городской суд вынес приговор о хищении леса на сумму свыше 1,9 миллионов рублей. Двое жителей Березовского, мужчины 1976 и 1987 годов рождения, признаны виновными в совершении кражи леса группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). В результате суд назначил каждому наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Один из осужденных подбирал работников для валки деревьев, а другой контролировал выполнение работ, погрузку древесины и ее транспортировку. За период с июня по октябрь 2020 года было организовано вырубка более 1 тыс. куб.м. лесных насаждений.