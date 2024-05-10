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Сын пермского бизнесмена планирует построить мечеть в Верхней Курье
Руслан Ибрагимов, сын пермского бизнесмена Ривхата Ибрагимова, зарегистрировал и возглавил благотворительный Фонд содействия строительству мечети имени Юнуса в Перми.
Строительство планируется на ул. Верхне-Курьинской, 3. Согласно проекту, мечеть будет двухэтажной, с двумя минаретами высотой 44 метра, с помещением для мусульманского учебного заведения - медресе и парковкой на 50 машин.
Собственником участка является Руслан Ибрагимов. При этом земля числится в мэрии как Ц-4 - зона обслуживания рекреационных территорий. Заявление об изменении вида зонирования уже подано.
По данным телеграм-канала «Звезда-Пермь», общественные обсуждения проекта в городе уже начались. Подать предложения по проекту можно с 14 по 17 мая на публичном портале ИСОГД либо в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Перми.
Строительство планируется на ул. Верхне-Курьинской, 3. Согласно проекту, мечеть будет двухэтажной, с двумя минаретами высотой 44 метра, с помещением для мусульманского учебного заведения - медресе и парковкой на 50 машин.
Собственником участка является Руслан Ибрагимов. При этом земля числится в мэрии как Ц-4 - зона обслуживания рекреационных территорий. Заявление об изменении вида зонирования уже подано.
По данным телеграм-канала «Звезда-Пермь», общественные обсуждения проекта в городе уже начались. Подать предложения по проекту можно с 14 по 17 мая на публичном портале ИСОГД либо в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Перми.
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