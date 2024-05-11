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В Екатеринбурге начнут отключать отопление с 16 мая
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Екатеринбурга, Алексей Орлов, подписал постановление о продлении отопительного сезона в уральской столице до 16 мая. Об этом сообщает департаменте информационной политики региона.
Изначально планировалось прекратить подачу энергоресурса в жилые дома и общественные здания с 13 мая, однако из-за продолжающихся холодов эта дата была пересмотрена.
Изначально планировалось прекратить подачу энергоресурса в жилые дома и общественные здания с 13 мая, однако из-за продолжающихся холодов эта дата была пересмотрена.
В последнюю очередь тепло перестанет поступать в социальные объекты, такие как школы, детские сады, больницы и поликлиники,
— сообщает департамент
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