В Екатеринбурге начнут отключать отопление с 16 мая





— сообщает департамент В последнюю очередь тепло перестанет поступать в социальные объекты, такие как школы, детские сады, больницы и поликлиники,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Глава Екатеринбурга, Алексей Орлов, подписал постановление о продлении отопительного сезона в уральской столице до 16 мая. Об этом сообщает департаменте информационной политики региона.Изначально планировалось прекратить подачу энергоресурса в жилые дома и общественные здания с 13 мая, однако из-за продолжающихся холодов эта дата была пересмотрена.