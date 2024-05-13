С начала сезона с подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 8 человек в Свердловской области





— сообщает Роспотребнадзор по Свердловской области

В лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» исследовано 3727 особей клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 0,9% проб, моноцитарного эрлихиоза – в 3,1%, гранулоцитарного анаплазмоза – в 0,3%. В 40% обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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С начала сезона в Свердловской области с подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационар госпитализировано 8 человек, а на клещевой боррелиоз — 39 человек.Всего зарегистрировано 6425 случаев присасывания клещей, что соответствует показателям прошлого года. Однако за последнюю неделю число покусов уменьшилось более чем в 2 раза, что связывается с благоприятными погодными условиями в регионе.В текущем сезоне планируется охватить акарицидной обработкой 11300 гектаров территории в Свердловской области.