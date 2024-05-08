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В Сухом Логу техникум был оштрафован на 50 тысяч рублей после драки между 16-летними студентами
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Сухом Логу техникум был оштрафован на 50 тысяч рублей по требованию прокуратуры после драки между 16-летними студентами, произошедшей во время перемены между занятиями.
Инцидент привел к получению обучающимися телесных повреждений, включая сотрясение головного мозга и перелом костей носа. Прокуратура выявила нарушения в охране жизни и здоровья несовершеннолетних студентов и внесла представление директору техникума.
Инцидент привел к получению обучающимися телесных повреждений, включая сотрясение головного мозга и перелом костей носа. Прокуратура выявила нарушения в охране жизни и здоровья несовершеннолетних студентов и внесла представление директору техникума.
Кроме того, по фактам выявленных нарушений городская прокуратура в отношении учебного заведения возбудила административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций), по результатам рассмотрения которого техникум оштрафован на 50 тыс. рублей,
— сообщает прокуратура Свердловской области
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