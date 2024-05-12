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В Качканаре в карьер упала машина, рабочий погиб на месте
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В Качканаре на горно-обогатительном комбинате «ЕВРАЗ-КГОК» произошла авария, в результате которой погиб водитель БелАЗа.
По информации издания «Новый Качканар», машина упала в карьер с высоты около 70 метров из-за того, что отказали тормоза. 36-летний водитель погиб на месте происшествия.
Мужчина прибыл в город из другого населенного пункта и работал по вахтовой схеме. У него была семья, осталось трое детей.
По информации издания «Новый Качканар», машина упала в карьер с высоты около 70 метров из-за того, что отказали тормоза. 36-летний водитель погиб на месте происшествия.
Мужчина прибыл в город из другого населенного пункта и работал по вахтовой схеме. У него была семья, осталось трое детей.
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