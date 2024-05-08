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Прославившийся после «голой вечеринки» екатеринбургский рэпер Vacío уехал из России перед призывом в армию
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Издание «СтарХит» пишет, что Vacío (Николай Васильев) сейчас находится в США. Подруга Васильева, экс-солистка группы «Ленинград» Яна Величко рассказала телеграм-каналу Baza, что музыкант уехал из России на майских праздниках и не планирует возвращаться, свой отъезд он объяснил тем, что «на него тут давят, и он не чувствует себя свободным». В военкомат по повестке Васильев должен был явиться 15 мая, добавляет канал.
Вопрос о призыве Vacío в армию встал повторно после скандальной «голой вечеринки» Насти Ивлеевой в декабре 2023 года. Ранее, в 2016 году военкомат Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга признал Васильева негодным к военной службе. Адвокат рэпера заявлял, что медкомиссия тогда признала Васильева не подлежащим призыву в армию из-за псориаза.
Однако после скандальной вечеринки Савеловский военкомат Москвы провёл повторную медкомиссию, которая уже признала Vacío годным. Сообщалось даже, что музыканту предложено отслужить в военном оркестре (у Васильева есть музыкальное образование по классу фортепиано и гитары).
Между «голой вечеринкой» и походом в военкомат Васильев отсидел суммарно 25 суток в спецприемнике по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП), а также получил административный штраф 200 тысяч рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (6.21 КоАП).
18 марта Vacío выложил видео, как его бреют налысо, будто намекая, что готовится к армии. Свой отъезд музыкант пока никак не комментировал.
Вопрос о призыве Vacío в армию встал повторно после скандальной «голой вечеринки» Насти Ивлеевой в декабре 2023 года. Ранее, в 2016 году военкомат Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга признал Васильева негодным к военной службе. Адвокат рэпера заявлял, что медкомиссия тогда признала Васильева не подлежащим призыву в армию из-за псориаза.
Однако после скандальной вечеринки Савеловский военкомат Москвы провёл повторную медкомиссию, которая уже признала Vacío годным. Сообщалось даже, что музыканту предложено отслужить в военном оркестре (у Васильева есть музыкальное образование по классу фортепиано и гитары).
Между «голой вечеринкой» и походом в военкомат Васильев отсидел суммарно 25 суток в спецприемнике по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП), а также получил административный штраф 200 тысяч рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (6.21 КоАП).
18 марта Vacío выложил видео, как его бреют налысо, будто намекая, что готовится к армии. Свой отъезд музыкант пока никак не комментировал.
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