Почти на 10 лет «строгача» отправил суд Нижнего Тагила пожилого убийцу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Девять лет и 11 месяцев пребывания в колонии строгого режима. Таким стал приговор нижнетагильских судей 74-летнему мужчине, убившему собутыльника.Судебный процесс по уголовному делу об убийстве проходил в Ленинском районном суде Нижнего Тагила. На нём были представлены подробности преступления, совершённого в середине октября 2021 года. Убийство было совершенно на территории коллективного сада «Заря» в ночное время. Подсудимый распивал спиртные напитки с мужчиной на 15 лет младше, и в какой-то момент посчитал собутыльника «слишком высокомерным». На этой почве и вспыхнул конфликт, завершившийся поножовщиной и смертью более молодого участника застолья. Впоследствии медэксперты насчитали на теле убитого 76 ножевых ранений, которые пришлись в лицо, шею и конечности убиенного. Многие из них были сами по себе смертельными, то есть большинство ударов кухонным ножом пожилой убийца наносил уже умирающему человеку.Подсудимый свою вину не признал, что не помогло ему избежать обвинительного приговора. Суд признал подсудимого виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («убийство»). Помимо лишения свободы почти на 10 лет, убийце предстоит выплачивать родственникам покойного более 3 миллионов рублей компенсации.