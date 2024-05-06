В рамках благотворительного проекта более 200 домашних животных были стерилизованы в Екатеринбурге



знаем, что самая частая причина отказа от домашнего питомца — это периоды гормонального всплеска — когда зверь издает громкие гортанные звуки, метит территорию, проявляет агрессию. Эта проблема легко решается одной операцией по стерилизации. Поэтому данный проект позволит не только помочь людям, но и внести весомый вклад в сокращение числа бездомных животных,



— рассказала Елизавета Скорынина,

руководитель Центра реабилитации животных УрГАУ За 11 лет работы мы накопили большой опыт работы с безнадзорными животными изнаем, что самая частая причина отказа от домашнего питомца — это периоды гормонального всплеска — когда зверь издает громкие гортанные звуки, метит территорию, проявляет агрессию. Эта проблема легко решается одной операцией по стерилизации. Поэтому данный проект позволит не только помочь людям, но и внести весомый вклад в сокращение числа бездомных животных,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В рамках благотворительного проекта, запущенного в Центре реабилитации животных Уральского аграрного госуниверситета, более 200 домашних кошек и собак были успешно стерилизованы.Проект стартовал 22 февраля текущего года и за это время ветеринарные специалисты провели 8 операционных дней, предоставив бесплатные услуги стерилизации для пенсионеров, многодетных семей, людей с инвалидностью, малоимущих и зооволонтеров.Планируется, что за полтора года ветеринары проведут более тысячи операций по кастрации и организуют серию вебинаров об основных мифах содержания и здоровья животных.Следующий операционный день запланирован на 20 мая. Желающие записаться на операцию могут позвонить по телефону Центра реабилитации животных: +7 912 66 700 70 с 12 до 20 часов.