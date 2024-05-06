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В рамках благотворительного проекта более 200 домашних животных были стерилизованы в Екатеринбурге
Фото: пресс-служба Уральского государственного аграрного университета
В рамках благотворительного проекта, запущенного в Центре реабилитации животных Уральского аграрного госуниверситета, более 200 домашних кошек и собак были успешно стерилизованы.
Проект стартовал 22 февраля текущего года и за это время ветеринарные специалисты провели 8 операционных дней, предоставив бесплатные услуги стерилизации для пенсионеров, многодетных семей, людей с инвалидностью, малоимущих и зооволонтеров.
Планируется, что за полтора года ветеринары проведут более тысячи операций по кастрации и организуют серию вебинаров об основных мифах содержания и здоровья животных.
Следующий операционный день запланирован на 20 мая. Желающие записаться на операцию могут позвонить по телефону Центра реабилитации животных: +7 912 66 700 70 с 12 до 20 часов.
Проект стартовал 22 февраля текущего года и за это время ветеринарные специалисты провели 8 операционных дней, предоставив бесплатные услуги стерилизации для пенсионеров, многодетных семей, людей с инвалидностью, малоимущих и зооволонтеров.
Планируется, что за полтора года ветеринары проведут более тысячи операций по кастрации и организуют серию вебинаров об основных мифах содержания и здоровья животных.
За 11 лет работы мы накопили большой опыт работы с безнадзорными животными и
знаем, что самая частая причина отказа от домашнего питомца — это периоды гормонального всплеска — когда зверь издает громкие гортанные звуки, метит территорию, проявляет агрессию. Эта проблема легко решается одной операцией по стерилизации. Поэтому данный проект позволит не только помочь людям, но и внести весомый вклад в сокращение числа бездомных животных,
знаем, что самая частая причина отказа от домашнего питомца — это периоды гормонального всплеска — когда зверь издает громкие гортанные звуки, метит территорию, проявляет агрессию. Эта проблема легко решается одной операцией по стерилизации. Поэтому данный проект позволит не только помочь людям, но и внести весомый вклад в сокращение числа бездомных животных,
— рассказала Елизавета Скорынина,
руководитель Центра реабилитации животных УрГАУ
руководитель Центра реабилитации животных УрГАУ
Следующий операционный день запланирован на 20 мая. Желающие записаться на операцию могут позвонить по телефону Центра реабилитации животных: +7 912 66 700 70 с 12 до 20 часов.
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