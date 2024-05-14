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В Екатеринбурге в Родительский день появились дополнительные автобусные маршруты
Фото: Антон Каптелов
Сегодня, 14 мая, в Екатеринбурге в Родительский день (Радоница) появились дополнительные автобусные маршруты для удобства горожан, которые хотят посетить кладбища.
Автобус: №80н «Метро "Ботаническая" – Нижне-Исетское кладбище»
Время: с 09.00 до 19.00
Маршрут: Академика Шварца – Белинского – Щербакова – Пархоменко – Димитрова
Интервал: 18-20 минут
Автобус: №99 «Площадь 1-й Пятилетки – Окружное кладбище»
Время: с 08.30 до 19.00
Маршрут: Машиностроителей – проспект Космонавтов – улица Березовая – ЕКАД – автодорога на Окружное кладбище
Интервал: 20-30 минут
Также в этот день на маршрут № 63 «ТЦ Мега – кладбище "Лесное" – ЖК "Солнечный" – ТЦ Мега» будут направлены дополнительные автобусы, сокращающие интервал между прибытиями до 20-30 минут. Первый автобус отправился в 07.55, а последний вернется от кладбища в 19.15.
Автобус: №80н «Метро "Ботаническая" – Нижне-Исетское кладбище»
Время: с 09.00 до 19.00
Маршрут: Академика Шварца – Белинского – Щербакова – Пархоменко – Димитрова
Интервал: 18-20 минут
Автобус: №99 «Площадь 1-й Пятилетки – Окружное кладбище»
Время: с 08.30 до 19.00
Маршрут: Машиностроителей – проспект Космонавтов – улица Березовая – ЕКАД – автодорога на Окружное кладбище
Интервал: 20-30 минут
Также в этот день на маршрут № 63 «ТЦ Мега – кладбище "Лесное" – ЖК "Солнечный" – ТЦ Мега» будут направлены дополнительные автобусы, сокращающие интервал между прибытиями до 20-30 минут. Первый автобус отправился в 07.55, а последний вернется от кладбища в 19.15.
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