В Екатеринбурге в Родительский день появились дополнительные автобусные маршруты

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сегодня, 14 мая, в Екатеринбурге в Родительский день (Радоница) появились дополнительные автобусные маршруты для удобства горожан, которые хотят посетить кладбища.№80н «Метро "Ботаническая" – Нижне-Исетское кладбище»с 09.00 до 19.00Академика Шварца – Белинского – Щербакова – Пархоменко – Димитрова18-20 минут№99 «Площадь 1-й Пятилетки – Окружное кладбище»с 08.30 до 19.00Машиностроителей – проспект Космонавтов – улица Березовая – ЕКАД – автодорога на Окружное кладбище20-30 минутТакже в этот день на маршрут № 63 «ТЦ Мега – кладбище "Лесное" – ЖК "Солнечный" – ТЦ Мега» будут направлены дополнительные автобусы, сокращающие интервал между прибытиями до 20-30 минут. Первый автобус отправился в 07.55, а последний вернется от кладбища в 19.15.