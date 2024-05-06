В Перми пройдет предпремьерный показ нового детского игрового фильма «Фабрика компьютерных приключений»

Марина Тушина © Вечерние ведомости

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Показ состоится 20 мая в 18:30 в кинотеатре «Синема 5» в ТЦ «Аймол Эспланада». Этот проект является плодом талантливой работы детской школы кино «ДетКино», художественным руководителем которой является Вадим Некипелов.Сюжет фильма захватывает с самого начала и не отпускает до конца. Главные герои – обычные дети, которые, как многие их сверстники, увлекаются интернет-играми. Но однажды их виртуальное приключение превращается в настоящее испытание. Дети попадают в кибер-рабство, где они вынуждены жить и играть без сна и отдыха, чтобы приносить доход главному злодею – Мистеру Смарту.Казалось бы, что может быть страшнее, чем быть запертым в виртуальном мире без возможности вернуться обратно? Но именно это и происходит с нашими героями. Они должны найти силы и мудрость, чтобы противостоять злу и освободиться из его плена.Уникальность фильма в том, что проблема интернет-зависимости и игромании передана через художественный сюжет, а зрители в зале видят героев-сверстников, в которых узнают себя.«Фабрика компьютерных приключений» - это не просто фильм, это инструмент образования и просвещения, который помогает родителям и детям понять опасности, которые могут поджидать их в цифровом мире, и почувствовать, как важно сохранять баланс между виртуальной и реальной жизнью.«Обучение через впечатления - наш главный девиз!» - говорит режиссер и основатель детской школы кино «ДетКино» Вадим Некипелов.