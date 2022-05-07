Барнаульским коммунистам не согласовали пикет против повышения цен, так как он «может сформировать негативное отношение к спецоперации»

18.04 Пятница, 13 мая 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Администрация Барнаула не согласовала пикет «Против повышения цен», который заявил городской комитет КПРФ. Как сообщили представители алтайского отделения партии, причиной стало то, что пикет, по мнению чиновников, «может сформировать негативное отношение к специальной военной операции на Украине».

«Рост цен, говорится в ответе [администрации Барнаула – прим. ред.], "обусловлен в том числе политико-экономической ситуацией в стране, связанной с проведением специальной военной операцией, на фоне которой произошел резкий скачок курса доллара, были введены антироссийские санкции, следовательно, изменились цены на некоторые товары"», — цитируют ответ мэрии коммунисты. Также в ответе указано, что «экономическая ситуация в стране может рассматриваться как чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство».

«Проведение публичного мероприятия в форме пикета с целью «Против повышения цен» может повлечь распространение информации среди большого количества людей и формирования у них негативного отношения к специальной военной операции на Украине», — говорится в ответе администрации. По мнению чиновников, это может повлечь «необоснованный рост социальной напряженности, общественные волнения, способные вызвать нарушения общественного порядка», в связи с чем в проведении пикета коммунистам отказали.

Коммунисты посчитали такую форму отказа «хорошим поводом», чтобы отказывать в проведении любых протестных акций. В КПРФ намерены обжаловать это решение.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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