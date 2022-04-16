В Госдуме предлагают причислять к иноагентам тех, кто не получает иностранных денег
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Новый законопроект об иноагентах позволяет отнести к ним тех, кто не получает иностранного финансирования, а находится «под воздействием» иностранного источника. Также документ содержит новые ограничения для иноагентов и небольшие послабления в части маркировок. Об этом пишет РБК.
В комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России 21 апреля заявили о разработанном законопроекте «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Проект предполагается внести в Думу в понедельник, 25 апреля. Документ содержит ряд важных пунктов.
Статус без финансирования. Один из пунктов предполагает, что статус иноагента можно получить, не имея иностранного финансирования (или тех или иных видов помощи), а, например, в результате «воздействия» иностранного источника, пишет издание. Такая норма уже прописана в законе «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека…». Эта норма касается только физлиц вне зависимости от их гражданства (на физлиц, которые признаны СМИ-иноагентами, она сейчас не распространяется). Новый законопроект предполагает, что такая норма будет распространяться на все категории иноагентов, уточняет РБК.
«Иностранным агентом» авторы предлагают считать лицо, «получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах» и осуществляющее следующую деятельность: политическую, целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности России, распространение сообщений и материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц, а также участие в создании таких сообщений и материалов.
«Иностранным влиянием» в проекте называют предоставление лицу поддержки иностранным источником (например, иностранным государством, его органами власти, международными организациями), оказание воздействия на это лицо, «в том числе путем принуждения, убеждения», а также иными способами.
«Поддержкой иностранного источника» авторы проекта предлагают считать получение иностранного финансирования, организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах.
Включение в реестр. При включении в реестр Минюст должен будет уведомлять о причинах такого решения со ссылкой на нормы закона (сейчас такое объяснение можно получить только через суд).
Исключение из реестра. Иноагент может быть исключен из реестра, если «в течение года, предшествовавшего дню подачи иноагентом заявления об исключении, он не получал иностранное финансирование или помощь и не вел политическую и другую описанную в законопроекте деятельность». Также из реестра могут исключить, если иноагент через три месяца после попадания в список отказался от иностранных средств, имущества, возвратил их источнику, а также не получал в это время какую-то другую помощь. Установить это должна проверка Минюста.
Единый реестр. Законопроект предполагает создание единого реестра юридических и физлиц «иноагентов» (сейчас Минюст ведет четыре реестра). Предполагается, что реестр будет содержать информацию как о самих «иноагентах», так и об аффилированных с ними лицах.
Маркировки. Иноагенты, согласно проекту, по-прежнему должны использовать особую маркировку, однако предполагается освободить их от обязанности маркировать сообщения «бытового характера в соцсетях» (посты о личной жизни и т.п.). То есть маркировать будет нужно только те материалы, которые связаны с профессиональной деятельностью либо той деятельностью, на основании которой иноагент был включен в реестр.
Коммерческие организации. Признавать иноагентами юрлица предлагается независимо от их организационно-правовой формы. То есть, иноагентами могут быть признаны и коммерческие организации.
Мера ответственности. Минюст может обратиться в Роскомнадзор с запросом «об ограничении доступа» к сайту иноагента в случае нарушения им требований закона, в том числе в случае отсутствия маркировки.
Новые ограничения для иноагентов, которые предлагает законопроект:
- запрет на организацию публичных мероприятий (митингов, шествий, пикетов);
- запрет преподавательской, просветительской, воспитательной деятельности в отношении несовершеннолетних;
- запрет производить информационную продукцию для несовершеннолетних;
- запрет на получение государственной финансовой поддержки (например, получать гранты);
- запрет инвестиций в стратегические предприятия в России.
Добавим, что законопроект вызвал немало споров, в частности, из-за размытых формулировок. Авторы законопроекта признают, что формулировки, предложенные к первому чтению, будут «раскрыты более подробно» ко второму с учетом мнения экспертов.
В комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России 21 апреля заявили о разработанном законопроекте «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Проект предполагается внести в Думу в понедельник, 25 апреля. Документ содержит ряд важных пунктов.
Статус без финансирования. Один из пунктов предполагает, что статус иноагента можно получить, не имея иностранного финансирования (или тех или иных видов помощи), а, например, в результате «воздействия» иностранного источника, пишет издание. Такая норма уже прописана в законе «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека…». Эта норма касается только физлиц вне зависимости от их гражданства (на физлиц, которые признаны СМИ-иноагентами, она сейчас не распространяется). Новый законопроект предполагает, что такая норма будет распространяться на все категории иноагентов, уточняет РБК.
«Иностранным агентом» авторы предлагают считать лицо, «получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах» и осуществляющее следующую деятельность: политическую, целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности России, распространение сообщений и материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц, а также участие в создании таких сообщений и материалов.
«Иностранным влиянием» в проекте называют предоставление лицу поддержки иностранным источником (например, иностранным государством, его органами власти, международными организациями), оказание воздействия на это лицо, «в том числе путем принуждения, убеждения», а также иными способами.
«Поддержкой иностранного источника» авторы проекта предлагают считать получение иностранного финансирования, организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах.
Включение в реестр. При включении в реестр Минюст должен будет уведомлять о причинах такого решения со ссылкой на нормы закона (сейчас такое объяснение можно получить только через суд).
Исключение из реестра. Иноагент может быть исключен из реестра, если «в течение года, предшествовавшего дню подачи иноагентом заявления об исключении, он не получал иностранное финансирование или помощь и не вел политическую и другую описанную в законопроекте деятельность». Также из реестра могут исключить, если иноагент через три месяца после попадания в список отказался от иностранных средств, имущества, возвратил их источнику, а также не получал в это время какую-то другую помощь. Установить это должна проверка Минюста.
Единый реестр. Законопроект предполагает создание единого реестра юридических и физлиц «иноагентов» (сейчас Минюст ведет четыре реестра). Предполагается, что реестр будет содержать информацию как о самих «иноагентах», так и об аффилированных с ними лицах.
Маркировки. Иноагенты, согласно проекту, по-прежнему должны использовать особую маркировку, однако предполагается освободить их от обязанности маркировать сообщения «бытового характера в соцсетях» (посты о личной жизни и т.п.). То есть маркировать будет нужно только те материалы, которые связаны с профессиональной деятельностью либо той деятельностью, на основании которой иноагент был включен в реестр.
Коммерческие организации. Признавать иноагентами юрлица предлагается независимо от их организационно-правовой формы. То есть, иноагентами могут быть признаны и коммерческие организации.
Мера ответственности. Минюст может обратиться в Роскомнадзор с запросом «об ограничении доступа» к сайту иноагента в случае нарушения им требований закона, в том числе в случае отсутствия маркировки.
Новые ограничения для иноагентов, которые предлагает законопроект:
- запрет на организацию публичных мероприятий (митингов, шествий, пикетов);
- запрет преподавательской, просветительской, воспитательной деятельности в отношении несовершеннолетних;
- запрет производить информационную продукцию для несовершеннолетних;
- запрет на получение государственной финансовой поддержки (например, получать гранты);
- запрет инвестиций в стратегические предприятия в России.
Добавим, что законопроект вызвал немало споров, в частности, из-за размытых формулировок. Авторы законопроекта признают, что формулировки, предложенные к первому чтению, будут «раскрыты более подробно» ко второму с учетом мнения экспертов.
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