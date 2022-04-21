В Госдуме подготовили законопроект «об иноагентах» с единым реестром и запретом на преподавание

18.06 Четверг, 21 апреля 2022
Россия и мир
Фото: Государственная дума РФ
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовила законопроект, который обобщает нормы законодательства об «иностранных агентах». Об этом сообщил председатель комиссии Василий Пискарев, пишут СМИ.

«Иноагентам» предлагается запретить вести преподавательскую, просветительскую и воспитательную работу с несовершеннолетними, а также выпускать для них информационную продукцию.

Также в документе вводится само понятие «иностранный агент», объясняются понятия «иностранное влияние», «иностранные источники», «политическая деятельность», сообщает ИА Regnum.

Кроме того, предполагается создание единого реестра юридических и физических лиц «иноагентов» (сейчас Минюст ведет четыре реестра). Документ определяет порядок включения и исключения из списка. Предполагается, что реестр будет содержать информацию как о самих «иноагентах», так и об аффилированных с ними лицах.

Помимо прочего, «иноагентам» хотят запретить инвестировать в российские стратегические предприятия (те, которые производят вооружение и военную технику, занимаются авиацией и космосом и др.). Также предусматривается, что «иностранный агент» не сможет получать господдержку.



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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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