Суд признал законным замену условного срока на реальный брату Навального
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Адвокат Никас Параскевов сообщил, что Мосгорсуд признал законным замену условного срока на реальный Олегу Навальному.
«Мосгорсуд оставил в силе постановление о замене Олегу Навальному условного наказания на реальное», — сказал правозащитник ТАСС.
После задержания Олег Навальный будет направлен в колонию строгого режима. Согласно материалам дела, в сентябре 2021 года брат Алексея Навального улетел на Кипр.
Олегу Навальному заменили условный срок на реальный в связи с неисполнением ограничений, которые были наложены на него судом по делу о нарушении санитарных норм.
22 марта Лефортовский суд Москвы приговорил его брата Алексея Навального к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении судьи.
«Мосгорсуд оставил в силе постановление о замене Олегу Навальному условного наказания на реальное», — сказал правозащитник ТАСС.
После задержания Олег Навальный будет направлен в колонию строгого режима. Согласно материалам дела, в сентябре 2021 года брат Алексея Навального улетел на Кипр.
Олегу Навальному заменили условный срок на реальный в связи с неисполнением ограничений, которые были наложены на него судом по делу о нарушении санитарных норм.
22 марта Лефортовский суд Москвы приговорил его брата Алексея Навального к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении судьи.
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