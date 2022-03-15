Суд приговорил Навального к 9 годам колонии строгого режима
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Лефортовский суд Москвы приговорил оппозиционера Алексея Навального к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении судьи. Также он должен выплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей.
«Срок — 9 лет <…> строгого режима. Штраф 1,2 миллиона рублей… 1,5 года лишения свободы», — передает слова судьи Маргариты Котовой РИА Новости.
Сегодня Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области признал Навального виновным в особо крупном мошенничестве по всем четырем эпизодам. Также суд признал оппозиционера виновным в оскорблении судьи по делу о клевете на ветерана.
Ранее гособвинение просило для Навального по совокупности приговоров 13 лет лишения свободы (с изменением режима на строгий) и штраф 1,2 миллиона рублей.
В покровской колонии оппозиционер отбывает срок по делу «Ив Роше».
«Срок — 9 лет <…> строгого режима. Штраф 1,2 миллиона рублей… 1,5 года лишения свободы», — передает слова судьи Маргариты Котовой РИА Новости.
Сегодня Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области признал Навального виновным в особо крупном мошенничестве по всем четырем эпизодам. Также суд признал оппозиционера виновным в оскорблении судьи по делу о клевете на ветерана.
Ранее гособвинение просило для Навального по совокупности приговоров 13 лет лишения свободы (с изменением режима на строгий) и штраф 1,2 миллиона рублей.
В покровской колонии оппозиционер отбывает срок по делу «Ив Роше».
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