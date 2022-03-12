Правозащитники считают, что в случае признания Meta экстремистской безопасность пользователей гарантирована не будет
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Сегодня в Тверском суде Москвы рассматривается дело о признании Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией. Иск рассматривает лично председатель суда Ольга Солопова. В заседании участвуют представители Генпрокуратуры, РКН, ФСБ, адвокаты компании Meta.
Прокурор в заде суда подчеркнул, что граждане в случае запрета Meta не будут привлекаться к ответственности только за то, что пользуются ее соцсетями.
Между тем, юристы придерживаются другого мнения. Правозащитник Павел Чиков считает, что ни прокуратура, ни суд не могут гарантировать безопасность пользователей Facebook и Instagram в случае признания Meta экстремистской. По его мнению, если пользование запрещенными соцсетями еще можно не криминализировать, то с другими рисками сложнее.
«Любая публичная демонстрация символики — на сайте, на дверях магазина и кафе, на автомобиле, в соцсетях, на постерах, визитках — будет основанием для привлечения к административной ответственности вплоть до 15 суток ареста (статья 20.3 УК РФ)», — утверждает правозащитник.
Также он говорит о возможной уголовной ответственности. «Заказ рекламы в обеих социальных сетях либо торговля акциями Meta могут квалифицироваться как финансирование экстремистской деятельности — это уголовная ответственность (статья 282.3 УК РФ)».
Компанию Meta потребовали признать экстремистской и запретить на территории России из-за снятия запрета на призывы к насилию.
Прокурор в заде суда подчеркнул, что граждане в случае запрета Meta не будут привлекаться к ответственности только за то, что пользуются ее соцсетями.
Между тем, юристы придерживаются другого мнения. Правозащитник Павел Чиков считает, что ни прокуратура, ни суд не могут гарантировать безопасность пользователей Facebook и Instagram в случае признания Meta экстремистской. По его мнению, если пользование запрещенными соцсетями еще можно не криминализировать, то с другими рисками сложнее.
«Любая публичная демонстрация символики — на сайте, на дверях магазина и кафе, на автомобиле, в соцсетях, на постерах, визитках — будет основанием для привлечения к административной ответственности вплоть до 15 суток ареста (статья 20.3 УК РФ)», — утверждает правозащитник.
Также он говорит о возможной уголовной ответственности. «Заказ рекламы в обеих социальных сетях либо торговля акциями Meta могут квалифицироваться как финансирование экстремистской деятельности — это уголовная ответственность (статья 282.3 УК РФ)».
Компанию Meta потребовали признать экстремистской и запретить на территории России из-за снятия запрета на призывы к насилию.
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