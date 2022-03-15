Обвиняемая по уголовному делу «о военных фейках» Белоцерковская опасается последствий для сотрудников своего журнала
Россия и мир
Фото: Следственный комитет РФ/sledcom.ru
Телеведущая, автор кулинарных книг и издатель журнала «Собака.Ru» Вероника Белоцерковская стала одной из первых обвиняемых по новому закону о «военных фейках», который предусматривает уголовную ответственность и до 15 лет лишения свободы.
По данным СК РФ, своими публикациями в Инстаграме Белоцерковская «дискредитировала органы государственной власти и вооруженные силы РФ».
В интервью «Новой газете» блогер, живущая во Франции, сказала, что ее обвинение в свете последних событий выглядит логичным. «Когда я прочитала речь Путина [о «пятой колонне»], то поняла, что подхожу безупречно», — говорит Белоцерковская. Она с иронией отметила, что большего антагониста обывателю представить сложно, она «сидит на Лазурном Берегу, показывает устриц, фуа-гру, еще и зарабатывает на русском народе».
Белоцерковская признает, что в своей публикации высказала позицию «очень жестко, структурировано и не по-женски», при это она не ожидала, что пост станет популярным. «Там было 560 тысяч лайков, что очень много для человека, у которого 900 тысяч подписчиков», — говорит она.
Раньше ей не приходилось высказываться о политике в своих постах. По ее словам, сейчас она опасается последствий, в том числе, для своих сотрудников, которые работают в ее журнале «Собака.Ru». «Для меня намного важнее сейчас благополучие или хоть какое-то будущее для людей [работающих в журнале], которые могут просто потерять работу», — говорит Белоцерковская.
Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело 16 марта. По данным следствия, в марте Белоцерковская опубликовала в Инстаграм «ряд записей», под видом достоверных сообщений в них содержались «заведомо ложные сведения об использовании вооруженных cил РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины». Дело возбуждено по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.
В СК заявили, что решается вопрос об объявлении Вероники Белоцерковской в международный розыск.
По данным СК РФ, своими публикациями в Инстаграме Белоцерковская «дискредитировала органы государственной власти и вооруженные силы РФ».
В интервью «Новой газете» блогер, живущая во Франции, сказала, что ее обвинение в свете последних событий выглядит логичным. «Когда я прочитала речь Путина [о «пятой колонне»], то поняла, что подхожу безупречно», — говорит Белоцерковская. Она с иронией отметила, что большего антагониста обывателю представить сложно, она «сидит на Лазурном Берегу, показывает устриц, фуа-гру, еще и зарабатывает на русском народе».
Белоцерковская признает, что в своей публикации высказала позицию «очень жестко, структурировано и не по-женски», при это она не ожидала, что пост станет популярным. «Там было 560 тысяч лайков, что очень много для человека, у которого 900 тысяч подписчиков», — говорит она.
Раньше ей не приходилось высказываться о политике в своих постах. По ее словам, сейчас она опасается последствий, в том числе, для своих сотрудников, которые работают в ее журнале «Собака.Ru». «Для меня намного важнее сейчас благополучие или хоть какое-то будущее для людей [работающих в журнале], которые могут просто потерять работу», — говорит Белоцерковская.
Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело 16 марта. По данным следствия, в марте Белоцерковская опубликовала в Инстаграм «ряд записей», под видом достоверных сообщений в них содержались «заведомо ложные сведения об использовании вооруженных cил РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины». Дело возбуждено по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.
В СК заявили, что решается вопрос об объявлении Вероники Белоцерковской в международный розыск.
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