Президент Путин — о «пятой колонне» и «самоочищении общества» в России. Текст обращения

10.00 Четверг, 17 марта 2022
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин 16 марта провел совещание в Кремле по поддержке регионов в новых социально-экономических условиях. Он начал совещание с эмоционального обращения, в котором, в том числе, коснулся так называемой «пятой колонны» и «национал-предателей», которыми пользуется «коллективный Запад» для дестабилизации ситуации в России. Приводим прямую речь президента.

«Да, безусловно, они [коллективный Запад] будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну. На национал-предателей. На тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там. И живет даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию. Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере. Кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод.

Но проблема абсолютно не в этом, а, повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом. Не с Россией. Это и есть, по их мнению – по их мнению! – признак принадлежности к высшей касте, к высшей расе. Подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой высшей касты. Они хотят быть похожими на нее, всячески подражая ей. Но они забывают или не понимают вообще, что этой так называемой высшей касте они если и нужны, то как расходный материал, чтобы использовать их для нанесения максимального ущерба нашему народу.

Коллективный Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России и, используя свою пятую колонну, стремится к достижению своей цели. А цель одна, я уже говорил об этом, — разрушение России. Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их как случайно залетевшую в рот мошку. Выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы.

Так называемый коллективный Запад и его пятая колонна привыкли мерить всё и всех по себе. Они полагают, что всё продается и всё покупается, и потому думают, что мы надломимся, отступим. Но они плохо знают нашу историю и наш народ».


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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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