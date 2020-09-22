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Из-за событий в Нагорном Карабахе правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию.«Прошу личный состав войск явиться в свои районные военные комиссариаты, во имя Роодины, во имя победы!», – призвал премьер страны Никол Пашинян.Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что тысячи жителей страны хотят записаться в добровольцы, чтобы отправиться в Карабах.«За последние часы в военные комиссариаты по всей республике обращаются отдельные граждане и группы с просьбой отправить их на арцахско-азербайджанскую линию соприкосновения», – сказала Степанян и добавила, что минобороны Армении высоко оценивает такую готовность соотечественников, но в данный момент необходимости в наборе добровольцев нет. В случае возникновения такой необходимости минобороны выступит с соответствующим заявлением.Тем временем армянская оппозиция организовывает запись добровольцев в зону конфликта.